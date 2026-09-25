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Nakon što se pojavila nova fotografija Čede Jovanovića sa zavijenim kolenom, oglasio se Aca Kos i otkrio kako se političar oseća.

Naime, Čeda je rano jutros na svom profilu objavio fotografiju na kojoj se vidi da mu je koleno zavijeno, a ubrzo se pojavila i informacija da trpi velike bolove. Tim povodom oglasio se Aca Kos, Čedin najbolji prijatelj i čovek koji je gotovo uvek uz njega.

Aca Kos otkrio kako se oseća Čeda

1/5 Vidi galeriju Čedomir Jovanović je gostujući u emisiji "Amidži šou" govorio o odnosu sa Aleksandrom Kosom sa kojim živi Foto: Printscreen

Čovek je okej, išli smo jutros do Ušća da prošetamo, nema nikakvih problema, niti hoda otežano. To su elastični zavoji koji mu fiksiraju koleno zbog problema koji je imao ranije - otkrio je Aca Kos za "Telegraf", pa nastavio:

- Da se ljudi ne brinu, jer ima prijatelja koji brine o njemu i imamo vrhunske lekare, Čeda je sad dobro, i kad je sa mnom sve je okej - rekao je Kos i dodao:

- Sve što ima on, imam i ja, i obrnuto. Prijatelji smo i pomažemo jedan drugom, odustaćemo nikad - dodao je Čedin prijatelj.

Aca Kos: "Dao bih život za Čedu, sve on plaća"

1/5 Vidi galeriju Aca Kos i Čeda Jovanović u dobru i zlu Foto: Printscreen, Printscrean

Podsetimo, Aleksandar Kos, već duže vreme privlači pažnju javnosti zbog prijateljstva sa nekadašnjim političarem Čedomirem Jovanovićem.

Njih dvojica su veoma bliski, a na pitanje da li bi dao život za Čedu Jovanovića, Kos je odgovorio:

- Da, uvek. On je moj prijatelj dok sam živ, ne postoje rečima kojima može da se objasni naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Nikada u životu nisam imao takvog prijatelja. Sve bih uradio za njegovu decu. Nije tačno da me nisu na početku prihvatili, oni su savremena deca i uvek su me prihvatali kao i Jelena i Čeda - rekao je Aca Kos i otkrio da li plaća račune Čedi zbog toga što živi u njegovom stanu.

- Ne plaćam račune, sve Čeda plaća - kroz smeh je rekao Aca Kos na Blic poligrafu.

Podsetimo, Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos ranije su pokrenuli i zajednički modni projekat, u okviru kojeg prodaju majice, a deo prihoda usmerava se u humanitarne svrhe.