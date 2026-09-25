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Pevačica Aleksandra Tadić Cipka doživela je tešku tragediju kada je u 29. godini ostala bez supruga. Nakon perioda tišine, pevačica je iskreno progovorila o porodičnim odnosima, spekulacijama o testamentu, zdravstvenim borbama i svom stavu o potomstvu.

Nakon smrti njenog supruga, u javnosti su počele da kruže priče i spekulacije o njegovom nasledstvu i testamentu. Aleksandra je oštro demantovala te navode i otkrila šta se zapravo dogodilo na ostavinskoj raspravi.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Tadić Cipka Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

"Nije istina da je moj suprug pisao testament! On ne postoji, jer smo imali potpuno drugačije planove. Imali smo ostavinsku raspravu. Odrekla sam se svega u korist njegove dece. Možda nisam rodila dete, ali ga imam", poručila je pevačica.

"Dete se rađa iz ljubavi, nama sredstva nisu bila potrebna"

Aleksandra Tadić Cipka osvrnula se i na pritiske okoline kada je reč o majčinstvu, naglašavajući da je sa tom temom raščistila.

"Moraš sebi da rodiš dete. Šta to znači? Ne želim da rađam sebi dete, nek me osudi ko hoće. Niti mogu niti želim. Dete se rađa iz ljubavi. Zvučaće grubo, ali nekad dete dođe kao sredstvo za zadržavanje muža ili je muž sredstvo za dobijanje deteta, a nama sredstva nisu bila potrebna. Voleli smo se, ne žalim da nemam dete, pomirila sam se sa tim. Daleko od toga da nisam htela, ali ne može, tako je kako je", ispričala je pevačica.

"Pevaš, a iznutra se boriš za život"

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Tadić Cipka Foto: Printscreen, Zvezde granda, Printscreen/Grand

Težak period odrazio se i na njeno psihičko i fizičko zdravlje, pa je svaki izlazak na scenu za nju postao mučna borba.

"Jako sam se napatila u poslednje dve godine jer osetih i mračnu stranu svog posla. Onu kada hoćeš, a ne možeš. Kada dobiješ strah od svake svirke jer znaš da te nešto muči i da ne možeš da daš ni 20% sebe... Pa ti se uzlupa srce od straha, oblije te hladan znoj, želudac ti kuca u grlu... Pevaš, a iznutra se boriš za život, po nekoliko sati ti osećaji traju", priznala je pevačica.