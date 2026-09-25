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Španska policija je identifikovala sedmoricu državljana Srbije koji su uhapšeni u luksuznoj vili u Esteponi, gde su napravili improvizovanu sobu za mučenje. Među uhapšenima je, kako saznajemo, i verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić.

Stefani se letos u tajnosti verila za svog izabranika Zorana N. koji je, kako saznajemo, uhapšen u akciji španske policije.

Ovako su uhapšeni Srbi u Španiji

Španski mediji navode da je uhapšeno sedam državljana Srbije:

Reč je, kako se sumnja, o pripadnicima organizovane kriminalne grupe razvijene mreže na području Kosta del Sol, Kampa de Gibraltar i Levanta, a većina njih odranije ima bogate policijske dosijee i terete se za jeziv zločin - otmicu i mučenje muškarca.

Foto: Nenad Kostić

Stefani: "Partner ne želi da uđem u rijaliti"

Podsetimo, Stefani je krila od medija da se udala za izabranika, a rekla je da se on protivi njenom ulasku u Elitu.

-Odlično sam, dobila sam poziv za Elitu 10, to sam za sada odbila, ali videćemo možda uđem naknadno. Ponuda je bila odlična, ali dogovor sa verenikom je bio da ne uđem, on je protiv toga, ali nadam se da će popustiti. Sin je odlično, sa Kostom provodim svaki dan. Sa Munjom nemam kontakt niti ću ga imati. Ne dozvoljavam da viđa dete, tako će biti. Munja nema izbora, mesecima nije pitao za sina, nije pomagao finansijski i prihvatio je moju odluku da ga ne viđa. On je za mene totalni stranac.

- Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu.

kurir / blic

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