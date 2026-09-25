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Vest da je španska policija u luksuznoj vili u Esteponi uhapsila sedmoricu državljana Srbije zbog otmice i otvaranja improvizovane sobe za mučenje šokirala je javnost. Među uhapšenima je i Zoran N., verenik bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić, koja je nedavno i sama progovorila o njihovom odnosu.

Stefani je mesecima u tajnosti čuvala detalje o svom izabraniku, a nedavno je istakla da se dobro udala, da on zna sve o njenoj prošloj vezi sa Matorom, ali i da se oštro protivio njenom ulasku u "Elitu 10".

Policija identifikovala osumnjičene

Španska policija identifikovala je i lišila slobode sedmoricu srpskih državljana u luksuznoj vili u Esteponi, gde je pronađena improvizovana soba za mučenje.

Među uhapšenima je Zoran N. (1991), koji se tokom leta u tajnosti verio sa Stefani Grujić.

Sumnja se da su uhapšeni pripadnici organizovane kriminalne grupe sa razvijenom mrežom na području Kosta del Sol, Kampa de Gibraltar i Levanta, a terete se za teška krivična dela — otmicu i mučenje jednog muškarca. Većina uhapšenih odranije ima bogate policijske dosijee.

1/4 Vidi galeriju Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

Na društvenim mrežama voleo ja da se fotografiše golišav, a na istim smo mogli da primetimo da je vodio računa o sebi, te da je bio ljubitelj tetovaža.

"Dobro sam se udala, ne radim"

Stefani Grujić je krila tačan identitet svog izabranika, ali je otvoreno pričala o njihovom životu i finansijskom statusu. Nedavno smo je videli na vašaru u Šapcu, gde je otkrila da živi na visokoj nozi:

"Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu", ispričala je tada Stefani.

Takođe, priznala je da je njen suprug bio izričito protiv toga da ona ponovo uđe u rijaliti format:

"Ponuda za 'Elitu 10' je bila odlična, ali dogovor sa njim je bio da ne uđem, on je protiv toga", dodala je ona.

"Sve je prihvatio"

Stefani se osvrnula i na svoju burnu ljubavnu prošlost i vezu sa Jovanom Tomić Matorom, naglasivši da njen partner sa tim nije imao nikakav problem:

1/5 Vidi galeriju Stefani Grujić Foto: Printscreen Instagram

"On zna sve, da sam bila sa ženom, sve je prihvatio. Uskoro će svadba, biće gala", poručila je tada rijaliti učesnica, koja se tajnosti venčala sa njim i promenila prezime na Instagramu, tačnije dodala njegovo na svoje.

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