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Miljana Kulić danas slavi rođendan u Eliti 10.

Na ovaj važan dan oglasila se i njena porodica te joj poslala sve što joj treba.

U Šimanovce je stigla ogromna torta, od čak 6 spratova u crvenoj boji, kao i pokloni i cveće.

Kulićevu su posebno obuzele emocije kada je stigla poruka od njenog sina, zbog čega je zaplakala.

- Srećan ti rođendan mama, srećan ti ovaj dan. Neka ti život ispuni ovaj san, a ja ću ti posvetiti pesmu jer će ti ona reći koliko te volim. Mama, ponosan sam što si baš ti moja mama i zato što te svi vole. Želim ti da budeš pored mene dok postojim. Ja ću biti tvoj čuvar, ti si moja zvezda vodilja. Dobra mama, lepa mama, samo jedna - moja mama. Voli te Željko - glasila je čestitka Miljaninog sina.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Miljana Kulić Foto: Printscreen Pink

Čestitku za rođendan svojoj naslednici napisala je i Marija:

- Lutkice moja lepa, 33. godina je lepa i zrela godina. Rekla si da nećeš slavlje, ali ja želim. Neka ti ova godina donese mir u duši, stabilnost i zdravlje. Želim da te ubuduće prate zdravlje, sreća, Željko i tvoja porodica. Budi danas srećna, vesela i lepa. Pozdravi Bokija pevača, njegovu sestru i orkestar - glasila je Marijina čestitka.

Marija je ćerki u Belu kuću pored čestitki poslala i rođendansko iznenađenje, poklone u zlatnim kutijama i tortu od 6 spratova na kojoj se nalazila kruna. Kao i posluženje za sve učesnike "Elite 10".

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