Slušaj vest

Pevačica Desanka Desa Rakić privukla je veliku pažnju javnosti tokom učešća u muzičkom takmičenju "Nikad nije kasno" 2016. godine. Njene vokalne sposobnosti su tada čak poredili sa legendarnom Silvanom Armenulić.

Ipak, ono što je manje poznato jeste je Desa Rakić kuma Verice Šerifović.

Marija i Desina ćerka su nastavile kumstvo i ove dve porodice neguju dugogodišnje prijateljstvo i poštovanje te se ona povremeno pojavljuje i u vlogovima koje Marija objavljuje na svom Jutjub kanalu.

Iako je od njenog učešća u „Nikad nije kasno“ prošlo gotovo deset godina, Desa Rakić nije odustala od muzike. Danas nastupa širom regiona, najčešće na privatnim veseljima dok se Verica poslednjih godina povukla sa estrade.

Foto: Printscreen

Verica: "Imam dve penzije"

Nakon skoro četiri decenije na muzičkoj sceni, Verica Šerifović se povukla sa estrade i posvetila unuku.

- Ukupno 39 godina uplaćenog radnog staža, 27 u Srbiji i 11 u Austriji. Penzija ovde je sada oko 35.000 dinara i austrijska malo manje od 250 evra, ali njih imam 14 ukupno. U maju i u oktobru primam duplu. Znači sada sam primila duplu 470 evra i ova srpska - objasnila je Verica jednom prilkom za "Grand".

Pogledajte dodatni snimak: