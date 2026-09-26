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Pevač Mirče Radulović nedavno je po drugi put postao otac, a rođenje ćerkice Elene unelo je novu radost u njegovu porodicu. Iako detalje privatnog života retko deli sa javnošću, ovoga puta nije odoleo, pa je pokazao dirljiv prizor iz svog doma koji je raznežio njegove pratioce.

Foto: Preent Screen

Na fotografiji se nalazi njegova majka Suzana, koja sa osmehom hrani malu Elenu i uživa u svakom trenutku provedenom sa unukom. Prizor bake i devojčice privukao je posebnu pažnju, a Mirče je tako pokazao deo porodične idile koju inače ljubomorno čuva daleko od javnosti.

Rođenje ćerke čuvao od javnosti

1/3 Vidi galeriju Mirče Radulović i Maja Foto: Printscrean

Inače, Mirče Radulović je rođenje ćerke dugo čuvao od javnosti, pa se za prinovu saznalo tek nakon što se njegova partnerka Maja porodila. Pevač je potom potvrdio lepe vesti i otkrio da su devojčici dali ime Elena, istakavši da privatnost i dalje želi da sačuva za sebe.

Pored male Elene, koju je dobio sa sadašnjom partnerkom Majom, Mirče iz prethodnog braka sa voditeljkom Anom Radulović ima sina Kostu.

Voditeljka mu odmah čestitala

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

Ana Radulović je tokom cele trudnoće bila upućena u lepe vesti i znala je da će njen bivši suprug ponovo postati otac. Odmah nakon rođenja bebe, voditeljka mu je čestitala. Iako su nakon razvoda nastavili svoje živote, ostali su u korektnim odnosima, pa je dolazak male Elene bio još jedan razlog za radost cele porodice.

"Mnogo mi je drago, a najviše zbog Koste koji se mnogo radovao što mu stiže sestra. Pošto me pitaš kako tako rano, ja mogu samo da kažem da je imao sreće da je pronašao svoju sreću", rekla je Ana za "Pink.rs".