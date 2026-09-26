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Voditelj Ognjen Amidžić bez zadrške je govorio o privatnom životu, braku sa Minom Naumović, ali i greškama koje je pravio u prethodnim emotivnim vezama. Tom prilikom priznao je i da u prošlosti nije uvek bio veran svojim partnerkama.

Foto: ATAIMAGES

Ognjen je danas u braku sa Minom, koju je upoznao kada je postala deo ekipe njegove emisije "Amidži šou“. Njihov poslovni odnos vremenom je prerastao u ljubav, a voditelj je sada otkrio kako su se među njima rodile emocije.

Govoreći o odnosu sa suprugom, Ognjen je istakao da je tek uz Minu pronašao ono što mu je ranije nedostajalo i da se danas oseća potpuno emotivno ispunjeno.

- U životu nikad ne znaš šta će da ti se desi, ali sve što se desi tvrdim da je dvosmerno. Nit sam ja sam u braku, niti je druga osoba sama. Kroz sve što mi se izdešavalo u životu, evo tek sad mogu da kažem da sa Minom imam neku kompletnu priču – rekao je voditelj ranije za Informer, pa dodao čime smatra da je osvajao partnerke:

- Karakter se tek posle otkrije. Ne znam čime sam ih osvojio, morate njih da pitate. Nisam nikada imao neku strategiju. Jednostavno to se desi, zaljubiš se... Mislim da bi Mina to najbolje mogla da objasni, ona me najbolje poznaje i sa njom imam zreo odnos. Sa nekim se odmah "ukačiš".

"Bio sam joj šef, ali se sve razvilo tokom razvoda"

1/18 Vidi galeriju Ognjen Amidžić i Mina Naumović nigde ne idu jedno bez drugoga Foto: Nemanja Nikolić

Ognjen se osvrnuo i na početak njihovog poznanstva u emisiji "Amidži šou".

- Bio sam joj šef, mada kod nas je to malo drugačije. Ja sam to rekao i ranije, nikada nisam sreo ženu koja izgleda kao ona, to ne možeš da ne registruješ. Posle se to sve više razvijalo. Između nas je to sve počelo da se razvija kad sam ja već bio u procesu razvoda. Ne znam da li je neko od ekipe znao, bar nisu pokazivali da znaju. Sećam se da su svi bili prijatno iznenađeni i da im je bilo drago – prisetio se Amidžić.

Priznao prevaru: "Nikada nisam imao paralelnu vezu"

1/5 Vidi galeriju Ognjen Amidžić Foto: Pritnscreen

Voditelj nije izbegavao ni teške teme iz prošlosti, te je otvoreno priznao da je bio neveran.

- Jeste, desilo mi se da prevarim partnerku. Jesam. Ali, nikada nisam imao paralelnu vezu. Desila se neka prevara, na kratko. Ako imaš paralelnu vezu to zapravo znači da je prvoj vezi došao kraj. Koji život treba da živiš da bi imao paralelne veze? Moraš da imaš dva mozga, duplo da razmišljaš, da pamtiš šta si kojoj rekao – objasnio je on, pa otkrio i da li je ljubomoran:

- Ljubomoran sam, ali u granicama normale. Nisam imao situacije u kojima sam fizički reagovao. Možda je bilo nekih razmirica, ali ništa veliko.