PUKLA TIKVA U ELITI! Milan i Radojka više nisu zajedno, pred svima otkrio šta je presudilo njihovoj vezi: Ne može sa mnom kao sa njenim roditeljima...
- Milan Popov je u 'Eliti 10' potvrdio da više nije zajedno sa Radojkom Jovanović, uz tvrdnju da su ih pritisci i komentari delom doveli do raskida.
- Demantovao je navode da je tražio intimne odnose i da je vređao njene roditelje, poručivši da nije mogao da se ponaša prema njemu kao prema njenim roditeljima.
- Radojka je rekla da je Milan od učešća u 'Pinkovim zvezdama' postao napetiji.
U "Eliti 10“ održana je još jedna emisija "Pitanja novinara“, tokom koje je voditelj Darko Tanasijević pokrenuo temu turbulentnog odnosa Milana Popova i Radojke Jovanović, koji već neko vreme privlači pažnju ukućana i gledalaca.
Darko je bez okolišanja otvorio jednu od škakljivijih tema, pa je Milana direktno upitao da li je od Radojke tražio intimne odnose određene vrste. Popov je odmah odbacio takve navode i kratko odgovorio:
– Naravno da ne – poručio je Milan.
Razgovor se tu nije završio, pa je Tanasijević potom pomenuo i tvrdnje da je Milan navodno vređao roditelje svoje partnerke. Takmičar "Elite“ i to je odlučno demantovao, objasnivši šta je zapravo rekao Radojki.
– Apsolutno nisam, samo sam rekao da ne može sa mnom da se ponaša kao prema njenim roditeljima – objasnio je Popov pred svima.
Priznanje o raskidu i sputavanju
Voditelj je potom podigao temu komentara koji kruže u javnosti i u kući - da je upravo Milan taj koji sputava Radojku u rijalitiju. Milan je odlučno odbacio te navode, ali je priznao da su takva mišljenja i dovela do konačnog prekida veze.
"Ja se ne slažem generalno s tim. Mislim da ako ima takva mišljenja da je to i doprinelo našem raskidu u nekoj meri. Mi nismo više zajedno, ali trudimo se da imamo dobar odnos", otkrio je Milan.
"Postao je napetiji"
Nakon Milanovog izlaganja, voditelj Darko Tanasijević obratio se i Radojki sa pitanjem da li smatra da se Milan uobrazio i "uzvezdio" od kada se takmiči u muzičkom šouu "Pinkove zvezde".
"Pa od tog dana je dosta napetiji", kratko je prokomentarisala Radojka, potvrdivši da je promena u njegovom ponašanju primetna.