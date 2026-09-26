"MAHALI BI I ONI DA IMAJU ČIME!" Jovana Jeremić pokazala diplomu, pa žestoko oplela po "kvazi intelektualcima" (FOTO)
- Jovana Jeremić je diplomirani pravnik sa Pravnog fakulteta u Beogradu, gde je osnovne studije završila sa prosekom 9,34, a master sa 9,25.
- Povodom diplome poručila je da je ponosna na svoje obrazovanje i da iza uspeha stoje godine rada, odricanja i neprospavanih noći.
- Oštro je prozvala 'kvazi intelektualce' i rekla da maše diplomom državnog fakulteta, jer bi i drugi mahali kad bi imali čime.
Voditeljka Jovana Jeremić po struci je diplomirani pravnik, a svoje obrazovanje stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je ostvarila zapažene rezultate.
Osnovne studije završila je sa visokim prosekom 9,34, dok je potom nastavila školovanje i na master studijama. Master je završila 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,25, a svojim akademskim uspehom neretko se pohvali i u javnosti.
Prisećajući se studentskih dana, Jovana je svojevremeno pokazala diplomu sa osnovnih studija i priznala koliko je truda, odricanja i neprospavanih noći stajalo iza nje.
– Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo – izjavila je tada voditeljka.
Tom prilikom nije propustila priliku ni da u svom prepoznatljivom stilu "pecne“ pojedince iz javnog života. Istakla je da posebno voli da nervira, kako ih je nazvala, „kvazi intelektualce“ koji su završili privatne fakultete, ali se toga stide i ne žele javno da priznaju gde su stekli diplomu.
Jovana je tako još jednom stavila do znanja koliko je ponosna na svoje obrazovanje i rezultate koje je postigla tokom studiranja, naglašavajući da iza njene diplome stoje godine rada i odricanja.
- Prva sam koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se privatnim fakultetom, nego samo državnim - oštro je poručila Jovana Jeremić.
Svadba sledeće godine, crkveno venčanje tajna
podsetimo, Jovana Jeremić je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji,otkrila i detalje planiranog venčanja sa Milošem Stojanovićem Tigrom. Kako je navela, građansko venčanje i proslava trebalo bi da budu održani otprilike u ovo vreme naredne godine, dok će crkveno venčanje biti održano ranije, na mestu koje za nju ima posebno značenje.
- Ja ću se udati i reći večno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog.
Datum crkvenog venčanja, međutim, ne želi da otkrije.
- To će se desiti mnogo ranije. Neću otkriti kada, jer to će biti tajna. Iz milion razloga. Prvo, bezbednosnih razloga.
Otkrila je i da će svadba biti organizovana za ograničen broj ljudi, jer ju je, kako kaže, prethodna godina naučila ko su joj zaista pravi prijatelji.
- Prethodna godina, 2025., me je naučila da ja nemam puno prijatelja. Ali oni koje imam su zaista moji pravi, do groba.