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Voditeljka Jovana Jeremić po struci je diplomirani pravnik, a svoje obrazovanje stekla je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je ostvarila zapažene rezultate.

Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink u studiju Kurir televizije
Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink Foto: Kurir Televizija

Osnovne studije završila je sa visokim prosekom 9,34, dok je potom nastavila školovanje i na master studijama. Master je završila 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,25, a svojim akademskim uspehom neretko se pohvali i u javnosti.

Prisećajući se studentskih dana, Jovana je svojevremeno pokazala diplomu sa osnovnih studija i priznala koliko je truda, odricanja i neprospavanih noći stajalo iza nje.

– Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo – izjavila je tada voditeljka.

Jovana Jeremić pokazala diplomu državnog fakulteta
Foto: Preent Screen

Tom prilikom nije propustila priliku ni da u svom prepoznatljivom stilu "pecne“ pojedince iz javnog života. Istakla je da posebno voli da nervira, kako ih je nazvala, „kvazi intelektualce“ koji su završili privatne fakultete, ali se toga stide i ne žele javno da priznaju gde su stekli diplomu.

Jovana je tako još jednom stavila do znanja koliko je ponosna na svoje obrazovanje i rezultate koje je postigla tokom studiranja, naglašavajući da iza njene diplome stoje godine rada i odricanja.

- Prva sam koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se privatnim fakultetom, nego samo državnim - oštro je poručila Jovana Jeremić.

Jovana Jeremić Foto: Printscreen

Svadba sledeće godine, crkveno venčanje tajna

podsetimo, Jovana Jeremić je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji,otkrila i detalje planiranog venčanja sa Milošem Stojanovićem Tigrom. Kako je navela, građansko venčanje i proslava trebalo bi da budu održani otprilike u ovo vreme naredne godine, dok će crkveno venčanje biti održano ranije, na mestu koje za nju ima posebno značenje.

- Ja ću se udati i reći večno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog.

Datum crkvenog venčanja, međutim, ne želi da otkrije.

- To će se desiti mnogo ranije. Neću otkriti kada, jer to će biti tajna. Iz milion razloga. Prvo, bezbednosnih razloga.

Otkrila je i da će svadba biti organizovana za ograničen broj ljudi, jer ju je, kako kaže, prethodna godina naučila ko su joj zaista pravi prijatelji.

- Prethodna godina, 2025., me je naučila da ja nemam puno prijatelja. Ali oni koje imam su zaista moji pravi, do groba.

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25:26
25.09.2026.EKSKLUZIVNO - VODITELJKA JOVANA JEREMIĆ GOST PULSA SRBIJE! Izvor: kurir televizija