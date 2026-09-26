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Pevačica Suzana Jovanović pre ljubavi i braka sa Sašom Popovićem prošla je kroz buran period koji je obeležio njenu mladost. Bila je veoma mlada kada se udala za harmonikaša Radeta Zdravkovića, sa kojim je dobila sina Danijela, ali njihov zajednički život nije potrajao.Description

Suzana je imala svega 18 godina kada je postala majka. Iako je njihov odnos u početku izgledao kao velika ljubav koja se dogodila na prvi pogled, bračna sreća ubrzo je bila poljuljana. Pevačica je kasnije saznala da nije jedina žena u životu svog tadašnjeg supruga, nakon čega je odlučila da stavi tačku na brak i sa sinom započne novo životno poglavlje.

— Desile su se stvari koje sam ja tek kasnije saznala, da nisam jedina u njegovom životu. Ne želim nekome da budem druga. Razveli smo se — ispričala je Suzana jednom prilikom.

Nakon prekida braka, uzela je sina i odvela ga kod svojih roditelja, koji su joj pružili podršku u odgajanju deteta. Ubrzo nakon toga, muzičar Mića Panić joj je ponudio saradnju sa svojim orkestrom, što joj je pomoglo na početku muzičke karijere.

"Njegov pravi otac je Sale"

Nakon što je u njen život ušao Saša Popović, Danijel jedobio pravu očinsku figuru. Saša ga je prihvatio kao rođeno dete, školovao ga i othranio, a Danijel danas radi kao ton-majstor u režiji "Granda".

1/5 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Printscreen/Youtube, Kurir, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Kako je pevačica otkrila, njen sin uopšte ne želi da spominje biološkog oca.

— Danijel ne želi da pričam o njegovom pravom ocu, nije zaslužio da ga pominjem. Danijel je odrastao sa mnom i sa Sašom i njegov pravi otac je Sale — istakla je Suzana, naglasivši da su od njega napravili divnog čoveka.

Podrška u najtežim trenucima

1/6 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: Printscren Instagram, Nemanja Nikolić

Podsetimo, Saša Popović preminuo je 1. marta prošle godine u Parizu, a sahranjen je 6. marta na Bežanijskom groblju. Tokom najtežih trenutaka i oproštaja, uz Suzanu su neprestano bili ćerka Aleksandra i sin Danijel.