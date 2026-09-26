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Pevačica Vanja Vrećo napravila je važan korak u svojoj muzičkoj karijeri i publici predstavila svoj prvijenac "Haljina za tugu“, pesmu koju je pune tri godine čekala da predstavi publici.

Iza pesme stoje Almir Ajanović i Studio Tempo Digital, u saradnji s Dženisom Hujićem Đenkecom, a Vanja ne krije da joj ova pesma znači mnogo više od još jednog muzičkog projekta.

Međutim, uz njen muzički prvenac veže se i jedna zanimljiva porodična priča. Prezime Vrećo mnoge odmah asocira na Božu Vreću, a Vanja je otkrila da to ipak nije samo slučajnost.

U vremenu kada se nove pesme objavljuju gotovo svakodnevno, Vanja nije željela žuriti niti slepo pratiti trendove. „Haljinu za tugu“ želela je da predstavi tek onda kada bude potpuno sigurna da je došao pravi trenutak.

– Tri godine sam imala da „sažvaćem“ ovu pesmu. Zaista sam ponosna na svaki dan, mesec i godinu ovog iščekivanja – kaže Vanja.

Ističe da joj nikada nije bio cilj raditi nešto samo zato što je u tom trenutku popularno.

1/3 Vidi galeriju Vanja Vrećo Foto: Privatna arhiva

– Ja sam neko ko na totalno drugačiji način posmatra ovaj svet i ne pridružujem se trendovima. Samo ono što se meni dopada može dobiti moju punu pažnju. Nadam se da će se ljudima dopasti i da će verovati u ono što radim, jer je muzika toliko široka sama po sebi da nema potrebe baviti se drugim stvarima – govori pjevačica.

Za nju je „Haljina za tugu“ prvi korak kojim publici želi pokazati u kojem pravcu namerava graditi svoju muzičku priču.

– Mislim da je uvek pravi trenutak za nešto što je iskreno, po meni ispravno i ono za šta čovek živi čitav život. Neke stvari ne možeš kupiti. Nosiš ih u sebi još od vremena kada ti se to usadi u glavu – poručuje Vrećo.

A kada se spomene prezime Vrećo, teško je izbeći pitanje koje se verovatno nameće mnogima – postoji li rodbinska veza između Vanje i jednog od najpoznatijih izvođača sevdaha, Bože Vreće.

Vanja kaže da odgovor nije samo u podudarnosti prezimena.

– Svi koji nosimo to prezime smo u srodstvu. Porodično smo i umetnici. Moja baka je isto bila jako muzikalna i bila je u jednoj predstavi sa čuvenom glumicom Marijom Crnobori, tako da imamo te suptilne, svilene umetničke gene – otkriva Vanja.

Čini se, dakle, da umetnost u porodici Vrećo nije došla slučajno niti s ovom generacijom. Vanjina priča o baki pokazuje da su muzika i scena u porodici bile prisutne mnogo ranije.

1/8 Vidi galeriju Božo Vrećo Foto: Pritnsceen/Instagram, Printscreen, ATA images

Sada i ona pokušava izgraditi vlastiti put i ostaviti svoj trag, bez obzira na poznato prezime koje nosi.



Objavljivanjem „Haljine za tugu“ za Vanju Vrećo završilo je trogodišnje čekanje, ali istovremeno počinje jedno sasvim novo poglavlje.

Prvijenac je konačno pred publikom, a Vanja sada čeka njen sud. Ako je suditi prema njenim rečima, jedno je sigurno – nema nameru juriti za instant popularnošću niti menjati vlastiti senzibilitet kako bi se uklopila u trendove.

Želi graditi karijeru postepeno, pesmu po pesmu, a „Haljina za tugu“ prvi je ozbiljan korak na tom putu.

I dok će publika dati konačan odgovor koliko joj se Vanjin prvijenac dopada, jedno zanimljivo pitanje sada je dobilo odgovor – prezime koje deli s Božom Vrećom ipak nije slučajnost.