Slušaj vest

Voditelj i predstavnik sedme sile Darko Tanasijević dao je reč Radojki Jovanović kako bi pred kamerama konačno otkrila u kakvom je odnosu sa Milanom Popovim nakon turbulentnog raskida koji je izazvao brojne komentare u Beloj kući.

Foto: Printscreen

Radojka je bez zadrške progovorila o njihovom odnosu, a potom otvoreno uperila prst u pojedine cimere i cimerke za koje smatra da se mešaju između nje i Milana i pokušavaju da osujete njihovu ljubav.

"Iskreno ne znam, nismo još pričali o tome. Ovde su određeni ljudi dobili zadatak da rasture našu vezu. Nagovarali su malu Miljanu da rastavi mene i Milana da bi imala jedan obrok u toku dana. Te osobe su: Vlajić i Trifko", iznela je Rada pred svima.

Sukob oko Stoje i navodno zlostavljanje

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Voditelj se u nastavku razgovora dotakao priča koje kruže imanjem - da se Rada po kući žalila da trpi zlostavljanje, da joj Milan oduzima hranu i vređa roditelje. Rada je objasnila pozadinu svađe i otkrila kakvu ulogu u svemu ima poznata pevačica Stoja.

"To ćemo da vidimo sad. O svemu ćemo da razgovaramo. Rekla sam mu ujutru da me pusti na miru. Posle sam ga jurila oko bazena. Ušla sam da spremim ručak, tu je krenula rasprava da sam razmažena. Posle me izbacio iz kupatila. Posle određenog vremena pokušala sam opet da razgovaram sa njim, nije išlo. Možda je zato što se Stoja oglasila. Ja o ženi mislim sve najbolje, volim njene pesme. U šali sam rekla 'Stojo, rodila si budalu'. Meni je Janjuš rekao da ovde više neću ući u vezu, da me nijedan drugi muškarac neće. Htela sam da testiram, da vidim da li će se Milan oglasiti", navela je Rada u "Eliti 10".

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

Milan se obratio Stoji

Podsetimo, tokom emisije, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje gledalaca koje je bilo direktno upućeno Stojinom sinu Milanu.

"Kako komentarišeš to što ti majka ne podnosi Radojku i blam je tvog izbora?"

Vidno iznenađen tvrdnjama, Milan Popov odmah je stao u odbranu svoje partnerke i poručio da u takve priče ne veruje dok ih sam ne čuje od majke.

"Ja ne verujem u to, kada ja to budem čuo i video to, reći ću to. Ne verujem u to, a kada bi bilo tako, ona bi morala da podrži moj izbor, jer je to moj izbor".

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Pukla tikva

Naime,Darko je bez okolišanja otvorio jednu od škakljivijih tema, pa je Milana direktno upitao da li je od Radojke tražio intimne odnose određene vrste. Popov je odmah odbacio takve navode i kratko odgovorio:

– Naravno da ne – poručio je Milan.

Razgovor se tu nije završio, pa je Tanasijević potom pomenuo i tvrdnje da je Milan navodno vređao roditelje svoje partnerke. Takmičar "Elite“ i to je odlučno demantovao, objasnivši šta je zapravo rekao Radojki.

– Apsolutno nisam, samo sam rekao da ne može sa mnom da se ponaša kao prema njenim roditeljima – objasnio je Popov pred svima.