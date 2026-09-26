"NAGOVARALI SU MILJANU DA NAM RASTURI VEZU ZA JEDAN OBROK!" Rada iznela šok tvrdnje, pa imenovala ko stoji iza svega: Rodila si budalu...
- Radojka Jovanović tvrdi da pojedini cimeri pokušavaju da rasture njen odnos sa Milanom Popovim, a kao glavne navela je Vlajića i Trifka.
- Kaže i da su Miljanu nagovarali da se umeša u vezu zbog jednog obroka dnevno.
- Rada je pomenula i Stoju, dok je Milan Popov odbacio navode da je tražio intimne odnose ili vređao njene roditelje.
Voditelj i predstavnik sedme sile Darko Tanasijević dao je reč Radojki Jovanović kako bi pred kamerama konačno otkrila u kakvom je odnosu sa Milanom Popovim nakon turbulentnog raskida koji je izazvao brojne komentare u Beloj kući.
Radojka je bez zadrške progovorila o njihovom odnosu, a potom otvoreno uperila prst u pojedine cimere i cimerke za koje smatra da se mešaju između nje i Milana i pokušavaju da osujete njihovu ljubav.
"Iskreno ne znam, nismo još pričali o tome. Ovde su određeni ljudi dobili zadatak da rasture našu vezu. Nagovarali su malu Miljanu da rastavi mene i Milana da bi imala jedan obrok u toku dana. Te osobe su: Vlajić i Trifko", iznela je Rada pred svima.
Sukob oko Stoje i navodno zlostavljanje
Voditelj se u nastavku razgovora dotakao priča koje kruže imanjem - da se Rada po kući žalila da trpi zlostavljanje, da joj Milan oduzima hranu i vređa roditelje. Rada je objasnila pozadinu svađe i otkrila kakvu ulogu u svemu ima poznata pevačica Stoja.
"To ćemo da vidimo sad. O svemu ćemo da razgovaramo. Rekla sam mu ujutru da me pusti na miru. Posle sam ga jurila oko bazena. Ušla sam da spremim ručak, tu je krenula rasprava da sam razmažena. Posle me izbacio iz kupatila. Posle određenog vremena pokušala sam opet da razgovaram sa njim, nije išlo. Možda je zato što se Stoja oglasila. Ja o ženi mislim sve najbolje, volim njene pesme. U šali sam rekla 'Stojo, rodila si budalu'. Meni je Janjuš rekao da ovde više neću ući u vezu, da me nijedan drugi muškarac neće. Htela sam da testiram, da vidim da li će se Milan oglasiti", navela je Rada u "Eliti 10".
Milan se obratio Stoji
Podsetimo, tokom emisije, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje gledalaca koje je bilo direktno upućeno Stojinom sinu Milanu.
"Kako komentarišeš to što ti majka ne podnosi Radojku i blam je tvog izbora?"
Vidno iznenađen tvrdnjama, Milan Popov odmah je stao u odbranu svoje partnerke i poručio da u takve priče ne veruje dok ih sam ne čuje od majke.
"Ja ne verujem u to, kada ja to budem čuo i video to, reći ću to. Ne verujem u to, a kada bi bilo tako, ona bi morala da podrži moj izbor, jer je to moj izbor".
Pukla tikva
Naime,Darko je bez okolišanja otvorio jednu od škakljivijih tema, pa je Milana direktno upitao da li je od Radojke tražio intimne odnose određene vrste. Popov je odmah odbacio takve navode i kratko odgovorio:
– Naravno da ne – poručio je Milan.
Razgovor se tu nije završio, pa je Tanasijević potom pomenuo i tvrdnje da je Milan navodno vređao roditelje svoje partnerke. Takmičar "Elite“ i to je odlučno demantovao, objasnivši šta je zapravo rekao Radojki.
– Apsolutno nisam, samo sam rekao da ne može sa mnom da se ponaša kao prema njenim roditeljima – objasnio je Popov pred svima.