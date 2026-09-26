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Španska Nacionalna policija otkrila je navodnu "sobu za mučenje“ u luksuznoj vili u Esteponi, u provinciji Malaga, gde su pronađena i oslobođena dvojica muškaraca koji su, prema dosadašnjim navodima iz istrage, bili vezani, pretučeni i mučeni.

Foto: Kurir

Tokom velike policijske akcije uhapšeno je sedam državljana Srbije zbog sumnje da su povezani sa međunarodnom kriminalnom organizacijom koja se, prema tvrdnjama istražitelja, bavila trgovinom kokainom i hašišem, iznudama i drugim krivičnim delima.

Kako prenose domaći mediji među uhapšenima se navodno nalazi i Zoran, partner bivše učesnice rijalitija Stefani Grujić, koja se nakon vesti o njegovom hapšenju oglasila za medije.

"Čekaću ga koliko god da treba"

Stefani se sada oglasila i istakla da veruje da Zoran nije kriv, te da će ga čekati ako treba i celog života.

- Jedino što mogu da kažem jeste da je sve ovo jedna velika greška i da se moj muž našao u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Poznajem ga najbolje i čvrsto verujem u njegovu nevinost. On je čovek ogromnog srca, veoma nežan i porodičan, i zato ne verujem u sve ono što se o njemu govori, u sve te klevete - rekla je Stefani za Pink.rs i dodala:

- Istina je da je moj muž uhapšen, ali sve ostalo što se pojavljuje u javnosti ne želim da komentarišem - rekla je bivša učesnica "Elite".

Venčali se u Marbelji

Stefani je otkrila da se pre mesec dana venčala u Španiji.

- Venčali smo se prošlog meseca u Marbelji i imamo zajedničke planove za budućnost. Naša ljubav i ono što smo zajedno gradili za mene nisu nestali ovim što se dogodilo. Čekaću ga koliko god bude potrebno. Ako treba, čekaću ga i ceo život. I dalje verujem da ćemo veoma brzo ponovo biti zajedno i da će se na kraju pokazati istina. Do tada, molim sve da ne osuđuju čoveka pre nego što se utvrde sve činjenice - rekla je Stefani i dodala:

- Ja svog muža poznajem i verujem mu. Uz njega sam i biću uz njega šta god da se dogodi, ali opet ponavljam znam da on to nikada ne bi uradio, njegova dobrota to ne dozvoljava! - poručila je Grujićeva.