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U velikoj policijskoj akciji u Španiji uhapšeno je sedam državljana Srbije zbog sumnje da su povezani sa međunarodnom kriminalnom organizacijom koja se, prema navodima iz istrage, bavila trgovinom kokainom i hašišem, iznudama i drugim krivičnim delima.

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Foto: Printscreen

Među uhapšenima je i Zoran, muž bivše rijaliti učesnice Stefani Grujić. Ona je potvrdila da je njen izabranik uhapšen, ali je naglasila da čvrsto veruje u njegovu nevinost.

Stefani je dugo skrivala identitet svog partnera od očiju javnosti, a onda je odlučila da pokaže njegovo lice i javno mu uputi emotivne reči.

– On je najnežniji čovek kojeg je moje srce ikada upoznalo, čovek pun ljubavi, topline i dobrote. A ono što imamo to je ljubav koja se ne može objasniti rečima. Volim te – napisala je svojevremeno Stefani na Instagramu.

 Zoran ima dete iz prethodnog odnosa

Uhapšeni muž Stefani Grujić Foto: Printscreen, Kurir

 O privatnom životu njenog izabranika javnosti nije poznato mnogo detalja, ali je Stefani ranije otkrila da Zoran već ima dete. Njih dvoje nemaju zajedničko dete, dok je bivša rijaliti učesnica takođe majka sina iz prethodnog odnosa.

Kako je tada ispričala, upravo su se zbog roditeljstva dodatno povezali, a posebno joj je bilo važno to što je Zoran, prema njenim rečima, lepo prihvatio njenog sina.

– Ne radim, dobro sam se udala, uživam sa njim. Moj verenik ima dete, tu smo se odlično našli. On je super prihvatio mog sina, super se slažu – izjavila je bivša rijaliti učesnica.

Stefani je tako pre njegovog hapšenja o Zoranu u javnosti govorila kao o porodičnom i nežnom čoveku, dok je nakon policijske akcije poručila da ne želi da ga osuđuje pre nego što se utvrde sve činjenice.

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18:18
STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV