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Jovana Jeremić jednom prilikom je priznala da je se sa samo pet godina gledala smrti u oči i to zajedno sa bratom.

"Počela sam da se gušim"

Kako je istakla, oni su se kao mali zatvorili u vitrinu u kojoj stoji piće, zbog čega su ubrzo ostali bez vazduha i počeli da se guše.

- Da mogu bacili bi me u septičku jamu, ali bih ja i iz septičke jame našla način da se izvučem. Kad sam bila mala zatvorila sam se sa svojim bratom u vitrinu za piće, tu nemaš vazduha. Počnem da se gušim, imala sam pet godina, to je istina. Moj brat Aca isto je počeo da se guši, isto pet godina. On je krenuo da gubi svest, ja sam bila svesna da ćemo da se ugušimo, da je to to - rekla je ona.

"Proradilo mi je kefalo"

Kako je istakla jednom prilikom, brzo joj je na pamet pala ideja, te je odmah znala šta treba da uradi.

Foto: ATAIMAGES

- To su ogromne kafanske vitrine, tu se stavlja piće, dihtuje i ne možeš da izdađeš. Meni proradi kefalo, setim se da ima sudopera koja je povezana i da postoji cev koja je povezana. Izvukla sam onu cev i kroz slivnik smo on i ja disali pola sata dok nas nisu našli. Ako sam to preživela, ima da prežim sve ostalo. To je instikt za preživljavanje. Čovek uvek treba da se bori i ne sme da dozovli da mu bilo šta pomuti um - ispričala je Jeremićeva u svom jutarnjem programu jednom prilikom.

Svadba sledeće godine, crkveno venčanje tajna

Jovana Jeremić je na Kurir televiziji otkrila detalje planiranog venčanja sa Milošem Stojanovićem Tigrom.

Kako je navela, građansko venčanje i proslava trebalo bi da budu održani otprilike u ovo vreme naredne godine, dok će crkveno venčanje biti održano ranije, na mestu koje za nju ima posebno značenje.

- Ja ću se udati i reći večno da Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji Srpske pravoslavne crkve, po mom mišljenju, to je manastir Ostrog.

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Datum crkvenog venčanja, međutim, ne želi da otkrije.

- To će se desiti mnogo ranije. Neću otkriti kada, jer to će biti tajna. Iz milion razloga. Prvo, bezbednosnih razloga.