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Pevač Amar Gile Jašarspahić u petak veče održao je nastup u jednoj poznatoj beogradskoj kafani. Pred izlazak na binu on je razgovarao sa novinarima i vratio se u period kada se takmičio u "Zvezdama Granda", gde je odneo pobedu.



- Taj deo života mi je najlepši. Saša Popović mi je promenio život i to mu nikada neću zaboraviti. Kada sam čuo da je bolestan mislio sam da će on to pobediti, ali kada je preminuo svi smo u kući plakali. Jako me bole komentari nekih bezveznjakovića o njemu. Saša je bio najbolji čovek i svima je pomagao.

Da li te je popularnost promenila?

- Mene nije, samo sam više trošio i više drugovao imao. Sve sam svima kupovao i davao i takav sam i dan danas.

Da li ima poroka na estradi?

- U ovom poslu ima svega, sve ti je dostupno i ljudi se zaleću i pogreše.

1/6 Vidi galeriju Amar Gile Jašarspahić Foto: Privatna arhiva, Sonja Spasić, Printscreen YouTube

Koliko su žene htele da te menjaju u brakovima?

- Ma nisu one mene htele da menjaju. Bili su tu drugi problemi samo neću da govorim o prvoj ženi. Rodila mi je dete, sve joj želim najbolje. Nisu one mene htele menjat,i ja se ne mogu promeniti.

Koji ženski vokal ti je najbolji na estradi?

- Aleksandra Prijović trenutno je najjača po svemu i po karijeri i po pesmama i po vokalu. Promenila se fizički, ali na bolje od perioda kada smo bili zajedno. Ona je broj jedan.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: ATA images

Koju bi njenu pesmu prepevao?

- "Sve po starom", to je presavršena pesma.