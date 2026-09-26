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Novinar i voditelj Mladen Mijatović pre nekoliko meseci vratio se u Srbiju nakon boravka na Bliskom istoku, a ubrzo potom ponovo je stao pred kamere televizije Pink. Posle dve godine ispunjene brojnim izazovima, potpisao je ugovor i vratio se poslu koji najbolje poznaje – informativnom programu, bezbednosnim temama i Crnoj hronici.

Foto: Kurir Televizija

Mijatović nije krio zadovoljstvo zbog povratka, ističući da se ponovo našao u svom prirodnom profesionalnom okruženju, a tokom jednog televizijskog gostovanja otvoreno je progovorio i o uslovima rada i zaradi na Pinku.

Osvrćući se na dugogodišnju novinarsku karijeru, prisetio se i pojedinih opasnih situacija sa kojima se suočavao izveštavajući sa terena. Priznao je da je bilo trenutaka kada se osećao ugroženo, ali je naglasio da je svestan rizika koji sa sobom nosi posao kojim se bavi.

Mladen je otkrio i kakva je situacija sa zaradom na ružičastoj televiziji.

Osim o opasnostima izveštavanja sa terena, Mijatović je potpuno iskreno odgovorio i na pitanje da li mu se rad na "Pinku" finansijski isplatio. Voditelj je naglasio da je izuzetno zadovoljan celokupnim tretmanom i uslovima.

- Da, veoma sam zadovoljan radom na toj televiziji, odnosom Željka i Milice Mitrović prema meni, ali ne samo finansijski, već i na sve druge načine. I da mi ponudi neko da pređem na drugu televiziju, ostao bih na "Pinku", zaključio je voditelj.

O odnosu sa Deom

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević i Mladen Mijatović Foto: Printscreen YouTube

Na pitanje o trenutnom odnosu sa Deom, Mladen je objasnio da se trenutno ne čuju i ne javljaju jedno drugom, jer je ona na bolovanju i ne dolazi na posao, dok su pre toga komunicirali sasvim normalno.

- Imali smo trzavice kao što ih ima svaki drugi par. Nismo više u kontaktu. Nismo i ne javljamo se jedno drugom jer je ona na trudničkom, odnosno na bolovanju i zbog toga ne dolazi na posao. Javljali smo se pre toga, imamo normalan odnos, kao dve normalne osobe.

Kada je reč o njegovom emotivnom statusu, Mladen je rekao da sa tim ne žuri.

- Ne i sa time nigde ne žurim. Živim svoj život i uživam u njemu, a to mi nije baš neki prioritet. Prioritet mi je posao, porodica, dobra ishrana, ljudi i prijatelji.

Dea kasnila na venčanje

1/4 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Kurir

Inače, mladenci su kasnili na venčanje, a voditeljka je blistala u raskošnoj venčanici.

Dea i Lazar su na crkveno venčanje došli tik pred početak, pa su samo kratko ispozirali medijima.