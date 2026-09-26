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Legenda jugoslovenske scene Jašar Ahmedovski, mnogobrojnim hitovima je maltene neizostavan sa bilo kog veselja. Njegove pesme imaju i drugu notu, o izgubljenim ljubavima, nema osobe koja strastveno nije uvažavala svaki stih koji izusti u pesmama.

Takođe, njegov brat Ipče je ostao upamćen kao legenda, za pojedine znalce je imao najtačniji i najlepši glas koji se pamte sa ovih prostora.

Samo neki od hitova koji su obeležili karijere Ipčeta i Jašara: "Jednoj ženi za sećanje dugo", "Venčajte me sa njenom lepotom", "Isplači se, biće ti lakše", "Ej noći sestro moja", "Volesmo se samo jedno leto", "Bila si devojčica godina mojih".

Jašar Ahmedovski nekad i sad Foto: Promo, Privatna Arhiva

 "To je večna bol"

Jašar je jednom prilikom gostovao na Kurir televiziji u emisiji "Sceniranje" kada je spomenuo brata i prisetio se poslednjeg trenutka sa njim.

- Vreme ne odnosi bol, ali ga smanjuje. Kada bi takva bol trajala konstantno, čovek ne bi mogao da živi. Večna je bol svakako. Te noći je trebalo da se vidim sa njim u jednom kafiću. Međutim zakasnio sam, bio sam kod jednog kompozitora koji me je zadržao. Ipče je tada otišao iz kafića i eto. Ujutru sam čuo tu vest. Od tog dana život je sasvim drugačiji - rekao Ahmedovski, pa se osvrnuo na karakter Ipčeta:

Ipče Ahmedovski Foto: Printscreen/YT, Printscreen/Youtube

"Bio je totalna kontra od mene"

- On je sasvim drugačiji, totalna kontra od mene. Bio je potpuno onako opušten, a ja vodim računa o svemu. Sa svima je bio druželjubiv, vidi čoveka prvi put i kreće da se grli sa njim. I sada mlada publika, kao da ga poznaju u dušu i karakter. Bio je sasvim običan, temperamentan, sladak, vanserijski pevač. Šta je sve izvodio sa svojim glasom i oko visokih tonova, a nikakvu grimasu nije pravio.

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JAŠAR AHMEDOVSKI O SVOM BRATU IPČETU: Znam za ljude koji su njegov lik istetovirali, još uvek je voljen!Pomenuo je Darka Lazića: Znam kako mu je, bol je uvek tu Izvor: Kurir televizija