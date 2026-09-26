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Iako se decenijama verovalo da je čuveni pevač Toma Zdravković preminuo od karcinoma, njegova supruga Gordana Goca Zdravković otkrila je pravu istinu o njegovoj bolesti. Legendarni muzičar odbio je strogi lekarski režim kako bi živeo po svojim pravila, a u poslednjim danima na VMA mučila ga je i jedna velika tuga.

Foto: Printscreen/Nekapesmakaže

Nadolazećeg 30. septembra navršava se tačno 35 godina otkako nas je napustio neponovljivi boem Toma Zdravković, a o njegovom životu i uzroku smrti i dalje kruže brojne zablude. U javnosti se godinama pisalo da je pevač umro od raka prostate, međutim, njegova udovica Gordana Zdravković obelodanila je da to nije tačno.

"Mnogo se pisalo o njegovoj bolesti, ali ništa nije tačno. Toma Zdravković je imao jednu retku bolest, ali nije to ni bolest. Imao je nekakve papilome na bešici. To je dobio posle vakcine 'Variola Vera', tada su morali svi da se vakcinišu, ali im niko nije rekao da ne smeju da piju. On i njegov drug su se vakcinisali istog dana i posle toga odmah otišli na Taš i onda su pili jedno 24 sata. Kada su došli kući, i jedan i drugi su imali probleme, počeli su da mokre krv. Kada je Toma Zdravković otišao kod lekara, rekli su mu da nikako nije smeo 48 sati da pije", ispričala je ranije.

"Živeću kako ja hoću, pa makar još tri meseca": Odbio stroge zabrane lekara

1/9 Vidi galeriju Toma Zdravković Foto: Printscreen Youtube - Jugoton, Printscreen/Youtube, Printscreen/Nekapesmakaže

"Nije hteo na vreme da ide kod lekara. Trebao je redovno ići na cistoskopiju, da se na vreme to sanira i nije smeo nikako da pije posle toga i da jede ljuto itd, ali on nije hteo tako da živi. Sećam se njegovih poslednjih dana, tačnije posle velike operacije profesor Manojlović mu je rekao: 'Imaš šansu da produžiš život još desetak godina, ali pod režimom ili da nastaviš ovako kako živiš, ali to neće trajati dugo'. Naravno da je Toma rekao da će on da živi kako hoće, pa makar to trajalo još tri meseca i nije posle toga još dugo poživeo", dodala je, prenosi Stil.

Zbog neodgovornog odnosa prema zdravlju, stanje se dodatno iskomplikovalo. Toma nije redovno odlazio na cistoskopiju kako bi se problem sanirao na vreme, a nastavio je i da konzumira alkohol i ljutu hranu.

Nakon jedne velike operacije, profesor Manojlović mu je predočio jasne opcije – da pređe na strogi lekarski režim koji bi mu produžio život za desetak godina, ili da nastavi po starom uz rizik da živi veoma kratko. Toma je bez razmišljanja odbio restrikcije, poručivši lekaru da će živeti onako kako on želi, pa makar to trajalo još samo tri meseca.

Dramatični intervju iz bolnice i ponuda iz Čikaga koju je odbio

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U svom poslednjem intervjuu pred smrt, datom 12. avgusta 1991. godine za magazin "Melos", Toma je otkrio razmere svoje borbe.

"Izvađena su mi odjednom tri organa, bubreg, bešika i prostata. Pre tri godine, kada mi je izvađen bubreg, mislio sam da ću poput nekih ljudi bez problema živeti sa jednim. Nažalost, ni drugi nije izdržao, stvorio se tumor, sve je bilo obuhvaćeno i operacija je bila neizbežna. Eto, deset godina doktor Manojlović me je 'plašio' i govorio da svoje zdravlje treba ozbiljno da čuvam, a sada se desilo da sam ja njega uplašio, jer mi je i život bio u pitanju", rekao je tada.

"Život je ponekada imao iznenađujuće obrte. Bilo je mnogo neozbiljnosti. Ali za mene je bilo važno da odem na pijacu i kupim sve cveće! Osim što bih obradovao prodavačice, najviše bih, zapravo obradovao one male, nepoznate ljude kojima sam ga poklanjao. Oni će se, siguran sam, celog života sećati Tome Zdravkovića i poklonjenog cveća."