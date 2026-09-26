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Filip Cepter godinama važi za jednog od najuspešnijih poslovnih ljudi sa ovih prostora, a njegovo ime vezuje se za luksuz i bogatstvo koje se meri milijardama. Ipak, manje je poznato da ga sa Harisom Džinovićem povezuje dugogodišnje kumstvo, zbog čega njegov privatni život ponovo privlači pažnju javnosti.

Foto: screenshot Youtube K1

Za razliku od pevača, koji je prošao kroz buran razvod, Cepter već decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Madlenom, sa kojom je izgradio poslovnu imperiju čija se vrednost procenjuje na oko tri milijarde evra.

Iza ogromnog uspeha, međutim, stoji put koji nije počeo u luksuzu. Filip Cepter, rođen kao Milan Janković, krajem sedamdesetih godina kao mladi ekonomista otišao je u Beč u potrazi za poslovnom prilikom. Zajedno sa Madlenom krenuo je praktično od nule, obilazeći potencijalne kupce od vrata do vrata i prezentujući posuđe kompanije AMC.

Njegove prodajne sposobnosti ubrzo su došle do izražaja, pa je za svega nekoliko meseci uspeo da napreduje i postane jedan od direktora kompanije, što je bio tek početak poslovnog uspona koji će mu kasnije doneti ogromno bogatstvo.

1/5 Vidi galeriju SRPSKI KRALJ ŠERPI: Filip Cepter plovi pod hrvatskom zastavom! Foto: Jutarnji.hr

Prelomni trenutak dogodio se 1986. godine, kada su u Austriji osnovali sopstvenu kompaniju "Zepter". Od tog momenta, posuđe je postalo tek početak stvaranja globalne imperije.

Ljubavna priča Filipa i Madlene traje duže od pola veka. Upoznali su se 1972. godine u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, a venčali su se četiri godine kasnije u snegom zavejanoj Kozarskoj Dubici. Nedavno su proslavili zlatnu svadbu — pola veka brakapotvrđenog skladom i zajedničkim ciljevima.

Porodičnu sreću krunisali su usvajanjem ćerke Eme. Ema se školovala u Velikoj Britaniji i Francuskoj, danas živi u Monaku i na društvenim mrežama često deli detalje iz života na visokoj nozi, praćena ponosom svojih roditelja koji su sve stvorili sopstvenim radom.

Haris o ćerki Đini

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Podsetimo, Haris je otvoreno govorio o narušenim porodičnim odnosima i priznao da sa ćerkom nema prisan odnos i da ga je razočarala.

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač tad za "Kurir".