HARISOV KUM "TEŽAK" 3 MILIJARDE EVRA! Počeo od nule i išao od vrata do vrata, a malo ko zna njegovo pravo ime
- Filip Cepter, pravim imenom Milan Janković, sa suprugom Madlenom je od rada od nule izgradio poslovnu imperiju vrednu oko tri milijarde evra.
- Početkom karijere u Beču išli su od vrata do vrata prodajući AMC posuđe, a 1986. su osnovali kompaniju 'Zepter'.
Filip Cepter godinama važi za jednog od najuspešnijih poslovnih ljudi sa ovih prostora, a njegovo ime vezuje se za luksuz i bogatstvo koje se meri milijardama. Ipak, manje je poznato da ga sa Harisom Džinovićem povezuje dugogodišnje kumstvo, zbog čega njegov privatni život ponovo privlači pažnju javnosti.
Za razliku od pevača, koji je prošao kroz buran razvod, Cepter već decenijama uživa u skladnom braku sa suprugom Madlenom, sa kojom je izgradio poslovnu imperiju čija se vrednost procenjuje na oko tri milijarde evra.
Iza ogromnog uspeha, međutim, stoji put koji nije počeo u luksuzu. Filip Cepter, rođen kao Milan Janković, krajem sedamdesetih godina kao mladi ekonomista otišao je u Beč u potrazi za poslovnom prilikom. Zajedno sa Madlenom krenuo je praktično od nule, obilazeći potencijalne kupce od vrata do vrata i prezentujući posuđe kompanije AMC.
Njegove prodajne sposobnosti ubrzo su došle do izražaja, pa je za svega nekoliko meseci uspeo da napreduje i postane jedan od direktora kompanije, što je bio tek početak poslovnog uspona koji će mu kasnije doneti ogromno bogatstvo.
Prelomni trenutak dogodio se 1986. godine, kada su u Austriji osnovali sopstvenu kompaniju "Zepter". Od tog momenta, posuđe je postalo tek početak stvaranja globalne imperije.
Ljubavna priča Filipa i Madlene traje duže od pola veka. Upoznali su se 1972. godine u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, a venčali su se četiri godine kasnije u snegom zavejanoj Kozarskoj Dubici. Nedavno su proslavili zlatnu svadbu — pola veka brakapotvrđenog skladom i zajedničkim ciljevima.
Porodičnu sreću krunisali su usvajanjem ćerke Eme. Ema se školovala u Velikoj Britaniji i Francuskoj, danas živi u Monaku i na društvenim mrežama često deli detalje iz života na visokoj nozi, praćena ponosom svojih roditelja koji su sve stvorili sopstvenim radom.
Haris o ćerki Đini
Podsetimo, Haris je otvoreno govorio o narušenim porodičnim odnosima i priznao da sa ćerkom nema prisan odnos i da ga je razočarala.
- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač tad za "Kurir".