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Veljko Ražnatović već duže vreme sa suprugom Bogdanom i sinovima živi u Titelu, gde porodica poseduje prostrano imanje na kojem su pronašli svoj mir daleko od beogradske gužve i užurbanog gradskog života.

Foto: Printscreen Instagram

iako je odrastao u prestonici, Veljko je svojevremeno odlučio da gradsku vrevu zameni mirnijom svakodnevicom na selu. O toj odluci govorio je u više navrata, ističući da mu život u Titelu mnogo više prija, posebno otkako je zasnovao svoju porodicu.

Na velikom imanju ima dovoljno prostora za porodični život, ali i za brojne životinje, dok Veljko veliki deo vremena provodi upravo u prirodi. Kako je ranije isticao, takav način života doneo mu je mir i rutinu koju u Beogradu nije imao.

— Uverio sam se na vreme da Beograd ne pruža pravi put. U Beogradu je sve pogrešno – mala bara puna krokodila, što bi se reklo. Sve što može da te sačeka, ako pobediš, doći će na naplatu na jedan ili drugi način — govorio je Veljko Ražnatović.

U gostovanju u "Laganom podkastu", Veljko se osvrnuo i na svoju mladost i poroke koje je ostavio iza sebe.

— Kao klinac sam bio degenerik. Tada sam se i kockao i igrao rulet, trošio sam ogromne pare na muziku. Na vreme sam video sve što Beograd pruža — priznao je on.

O bokserskoj karijeri i "psećem životu"

1/5 Vidi galeriju Supružnici na mini putu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Damir Dervišagić, Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić

Pored privatnog života, Ražnatović se osvrnuo i na svoju profesionalnu boksersku karijeru i stereotipe sa kojima se susretao kao sin poznatih roditelja.

— Mislim da bih bio priznatiji kao bokser da nisam sin poznatih roditelja. Svi se čude kako se jedan Veljko Ražnatović odlučio za taj "pseći" život. Ovo je kerovski život, pitbulovski... Ljudi misle: "Ako si Cecin sin, moraš da budeš pičina", ali odavno sam to prevazišao — poručio je Veljko.

Razvio i biznis

1/6 Vidi galeriju Bogdana i Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

Inače, Veljko Ražnatović uspešno spaja sportsku karijeru i poljoprivredu u Titelu, gde je pored postojeće farme svinja podigao privatnu ergelu sa mini hipodromom. Imanje, koje se nalazi u blizini kuće dobijene u miraz, postalo je njegov privatni kutak i dugoročni porodični biznis.

- Odlične su gazde, baš pravi domaćini. Veljko sada nije bio neko vreme tu, ali je sve vreme i iz Moskve bio ukljičen u posao. Stvarno je vredan i posvećen, često i nama pomogne oko nekog posla, ne libi se posla pa čak ni ovog fizičkog na selu - rekao je jedan od zaposlenih za domaće medije.