Slušaj vest

Folk pevač Halid Muslimović tokom višedecenijske karijere na estradi uspeo je da stekne značajnu imovinu, ali se pored muzike godinama bavi i privatnim biznisom. U Prijedoru je sa porodicom razvio posao koji obuhvata tri firme, dok se u njegovom vlasništvu nalazi i više nekretnina.

Foto: Kurir

Iako i danas redovno nastupa i vreme provodi u muzičkom studiju, veliki deo poslovnih obaveza preuzeli su članovi njegove porodice. Halid im, kako mu obaveze dozvoljavaju, pomaže i trudi se da bude uključen u porodične poslove.

Pored poslovnih objekata, pevač poseduje i ranč na kojem uzgaja voće i povrće. Upravo tamo najradije provodi slobodno vreme sa najbližima, daleko od estradne gužve, uživajući u prirodi i mirnijem načinu života.

Halid je u braku sa suprugom Adisom, sa kojom ima ćerku Lejlu i sina Enisa. Iako su oboje naslednika izuzetno muzički talentovani — sin odlično svira klavijature, a ćerka izvanredno peva — odabrali su obrazovanje umesto estrade. Sin je završio magistarske studije informatike, dok je ćerka magistar ekonomije u oblasti turizma i hotelijerstva, a pevač ponosno ističe da ih svesrdno podržava na njihovom životnom putu.

Plaćao alimentaciju, a nije znao da li je dete njegovo

1/5 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Kurir

Njegov drugi brak bio je izuzetno buran, a pevač priznaje da njegova tadašnja supruga bila sklona avanturističkom načinu života, što je i njega samog navelo da vodi "dvostruki život". Nakon što su oko osam meseci bili razdvojeni, Halid je, na molbu tasta kog je mnogo poštovao, pristao da otputuje u Poreč i pokuša da spasi brak. Pomirenje je naizgled bilo uspešno, a po povratku sa mora, supruga mu je saopštila da je trudna.

Rodila se devojčica Ena, ali su se bračni odnosi ubrzo ponovo narušili, što je dovelo do konačnog rastanka. Muslimović tvrdi da je za devojčicu uredno plaćao alimentaciju i kupovao joj sve što je potrebno, ali je onda usledio šok.

Saznao bolnu istinu

1/12 Vidi galeriju Večeras će čuveni Halid Muslimović, jedan od najvoljenijih pevača narodne muzike, održati svoj dugo iščekivani koncert u beogradskom Sava Centru Foto: Nemanja Nikolić

Od tetke svoje druge supruge saznao je bolnu istinu – sumnju da dete verovatno uopšte nije njegovo. Prema rečima tetke, bivša supruga se tokom perioda njihove razdvojenosti redovno viđala sa drugim muškarcem i već je bila u drugom stanju kada je došla u Poreč na pomirenje.

Želeći da jednom zasvagda rasvetli ovu situaciju, Halid, koji danas uživa u trećem braku sa pevačicom Adelisom Hodžić, pokušao je nedavno da stupi u kontakt sa Enom koja sada živi u Beču. Njegova ideja bila je da se uradi DNK analiza kako bi bili potpuno sigurni, jer, kako kaže, postoje indicije da je ona ipak njegova. Međutim, usledio je novi udarac – iako je Ena pristala na susret, njena majka joj je strogo zabranila da se vidi sa pevačem, piše u nedavno objavljenoj autobiografiji Muslimovića "Mene je učilo vrijeme".

Halid je u svojoj ispovesti istakao da bi, bez obzira na sve što mu je njena majka radila u prošlosti, samo želeo da sazna pravu istinu.