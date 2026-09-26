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Melina Arnold, nekada Galić i Džinović, i Haris Džinović nakon više od dve decenije zajedničkog života stavili su tačku na svoj brak, a njihov odnos i posle razvoda ne prestaje da intrigira javnost. O detaljima rastanka govorilo se mesecima, dok su bivši supružnici u međuvremenu nastavili život svako na svoju stranu.

Foto: Nemanja Nikolić, Dragana Udovičić

Dok je Melina ponovo stala na ludi kamen i okrenula novo životno poglavlje, Haris ne krije da mu prija samački život. Pevač je u više navrata govorio o ljubavi i braku, a sada je jasno poručio da nema nameru da se ponovo ženi.

Osvrnuo se i na godine provedene sa bivšom suprugom, ističući da njihov brak, iz njegove perspektive, nije bio loš, ali da takav životni model više ne želi da ponavlja.

- Brak je bio takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ne bih ga ponovio. Da ganjam bračne modele ne pada mi na pamet - rekao je Haris kratko.

1/6 Vidi galeriju Pevač Haris Džinović i njegova dugogodišnja supruga, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih. Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Haris Džinović otvoreno o ljubavi nakon razvoda

Podsetimo, govoreći o pažnji koju je njihov razvod privukao u javnosti, istakao je da se o njegovom slučaju pisalo više nego o mnogim drugim poznatim razvodima, pa je kao primer naveo Dženifer Lopez, koja se udavala četiri puta.

-Moj razvod je isti kao i svačiji drugi. Kao i tvoj, svi se razvode – rekao je odsečno pevač.

Potom je dodao da je njegova bračna priča dobila neuporedivo više medijskog prostora nego razvodi svetski poznate zvezde.

-Ljudi danas imaju minimum tri braka. O mom razvodu se pisalo toliko, a nije se toliko pisalo ni o razvodima Dženifer Lopez – poručio je potom.

"Dobiću od nove žene isti scenario kao sa Melinom“

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović i Melina Galić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Damir Dervišagić, Printscreen Instagram

Na pitanje kako je reagovao na vest da se Melina ponovo udala, ostao je kratak i jasan, naglasivši da ne želi da komentariše ono što se tiče njenog privatnog života.

-O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Slobodan čovek sam od kako sam izašao iz suda. Razvod nisam slavio, to se ne slavi – kazao je.