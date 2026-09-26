"BRAK SA MELINOM NE BIH PONOVIO!" Haris Džinović nikad direktniji o bivšoj: Da ganjam bračne modele ne pada mi na pamet
- Haris Džinović kaže da mu samački život prija i da posle razvoda od Meline ne planira novu ženidbu.
- Ističe da je brak bio dobar, ali da takav model života više ne želi da ponavlja.
- Na komentare o Melininom novom braku odgovara kratko, uz poruku da ne želi da ulazi u njen privatni život.
Melina Arnold, nekada Galić i Džinović, i Haris Džinović nakon više od dve decenije zajedničkog života stavili su tačku na svoj brak, a njihov odnos i posle razvoda ne prestaje da intrigira javnost. O detaljima rastanka govorilo se mesecima, dok su bivši supružnici u međuvremenu nastavili život svako na svoju stranu.
Dok je Melina ponovo stala na ludi kamen i okrenula novo životno poglavlje, Haris ne krije da mu prija samački život. Pevač je u više navrata govorio o ljubavi i braku, a sada je jasno poručio da nema nameru da se ponovo ženi.
Osvrnuo se i na godine provedene sa bivšom suprugom, ističući da njihov brak, iz njegove perspektive, nije bio loš, ali da takav životni model više ne želi da ponavlja.
- Brak je bio takav kakav je bio, po mom mišljenju dobar, ali ne bih ga ponovio. Da ganjam bračne modele ne pada mi na pamet - rekao je Haris kratko.
Haris Džinović otvoreno o ljubavi nakon razvoda
Podsetimo, govoreći o pažnji koju je njihov razvod privukao u javnosti, istakao je da se o njegovom slučaju pisalo više nego o mnogim drugim poznatim razvodima, pa je kao primer naveo Dženifer Lopez, koja se udavala četiri puta.
-Moj razvod je isti kao i svačiji drugi. Kao i tvoj, svi se razvode – rekao je odsečno pevač.
Potom je dodao da je njegova bračna priča dobila neuporedivo više medijskog prostora nego razvodi svetski poznate zvezde.
-Ljudi danas imaju minimum tri braka. O mom razvodu se pisalo toliko, a nije se toliko pisalo ni o razvodima Dženifer Lopez – poručio je potom.
"Dobiću od nove žene isti scenario kao sa Melinom“
Na pitanje kako je reagovao na vest da se Melina ponovo udala, ostao je kratak i jasan, naglasivši da ne želi da komentariše ono što se tiče njenog privatnog života.
-O tome treba da pričaju akteri koji su tamo. Slobodan čovek sam od kako sam izašao iz suda. Razvod nisam slavio, to se ne slavi – kazao je.