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Poslednjih nekoliko dana u centru pažnje javnosti ponovo je ljubavni život Jelene Karleuše. Nakon što je došlo do pomirenja s bivšim suprugom Duškom Tošićem, s kojim je sada u odličnim odnosima, u pojedinim medijima i na društvenim mrežama pojavile su se informacije da pop zvezda uživa u ljubavi sa 25 godina mlađim manekenom Aleksandrom Ševom.

Dodatnu sumnju su podgrejali snimci iz noćnog provoda iz jednog beogradskog lokala gde su njih dvoje viđeni zajedno u društvu tekstopisca Jelene Radosavljević, ali i njihovo druženje s Bokijem 13 u Beogradu, kao i snimak iz pevačicinog automobila na kome se vidi kako on vozi Jelenu.

Ništa od romanse

Foto: screenshot instagram, Kurir

Ovo je sve bilo dovoljno da se misteriozni momak odmah proglasi za Karleušinog novog partnera, ali kako Kurir saznaje od dobro obaveštenog izvora bliskom pevačici, od te priče o romansi - nema ništa.

Istina je da je Aleksandar već duže vreme u prijateljskim odnosima s Jelenom i njenim bliskim prijateljem i saradnikom Zoranom Birtaševićem.

Njih troje druže se već duže vreme, a i ranije je vrlo često viđan u njihovom društvu. Oni su često odlazili zajedno i na putovanja, kao na primer letos u Crnu Goru, gde joj se Aleksandar uvek našao pri ruci, pa joj je pomogao i oko kofera na aerodromu, što je jednom prilikom zabeležio i naš paparaco.

Foto: Kurir

On često i vozi Jelenu, kad ona ili Zoran nisu za volanom, ali je dosad vešto izbegavao slikanje i poziranje za medije jer mu ne prija preterana medijska pažnja.

Jelena je Ševu kao i još jednog prijatelja pozvala da igraju u njenom novom spotu za hit pesmu "Balkan boj".

Inače, Aleksandar je mlađi od Jelene 25 godina, a upoznali su se preko zajedničkih saradnika. On je zaposlen u jednoj poznatoj modnoj agenciji, a pre tri godine pisalo se da je bio u vezi sa ćerkom legendarnog Zdravka Čolića.

Prijateljske veze

I sama Jelena je za Kurir naglasila da su ona i Aleksandar samo prijatelji i da nema govora o bilo kakvoj tajnoj vezi.

- Ja piletinu ne jedem, ja sam vegetarijanac. Činjenica je da su svi moji muškarci uvek bili mlađi i da ja volim mlađe, jer muškarci stare brže od žena. U provodu je bilo super, ali to mi je prijatelj, a i da je bilo šta drugo - ne bih vam rekla. O meni se sve zna i ne mogu ništa da krijem, ali evo, svi me pitaju za tog dečka. Eto, to mi je prijatelj - rekla nam je JK, pa dodala:

- Mi žene smo same sebi uskočile u usta i sada jedemo ono što smo pričale decenijama. Muškarac mora da bude muškarac, a žena - žena. Kad se muškarac ponaša kao žena, to ne mora da znači da je gej, nego da je samo... da ne koristim neku reč - zaključila je pevačica.

1/5 Vidi galeriju JK Foto: screenshot instagram, Kurir

Podsetimo, nakon razvoda od Duška, Jelena je javno priznala da je bila u vezi sa 16 godina mlađim košarkašem Nikolom Jovanovićem.

- Nikola Jovanović ne želi da bude deo javnog etra i on doživi svaki put na pominjanje njegovog imena veliki stres. On je veliki dečko u svakom smislu, ali bih poštovala njegovu odluku da bude van svetla reflektora. Divan je momak i provodim lepe trenutke s njim. On ima preko dva metra, dva i po. Avatar je, ogroman je - rekla je Jelena u podkastu kod Bokija 13, a nedugo zatim otkrila je i zbog čega su prekinuli svaki kontakt.

- Sećate se one priče od letos da sam u vezi sa onim košarkašem. Kad sam javno rekla u jednoj rečenici da provodimo vreme zajedno, čovek mi je napisao da "ne želi da sva mržnja pređe sa mene na njega" i nikad se više nije javio. A vala ni ja njemu - napisala je Karleuša na Iksu.

Foto: screenshot instagram

Kurir.rs

JK: