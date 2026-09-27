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Ana Nikolić opet je pogazila sopstvenu reč i po ko zna koji put se pomirila s Goranom Ratkovićem Raletom.

Njih dvoje su nakon raskida u avgustu, kada je pevačica javno ostavila kompozitora jer nije stao na njenu stranu tokom sukoba i pretnji koje je uputila Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića, prekinuli svaki kontakt. Međutim, ovo nije potrajalo dugo, pa su pre dve nedelje ponovo počeli da razgovaraju, i to nakon što ga je Ana odblokirala.

Dao obećanje

Foto: Printskrin Paparaco Lov

Kako saznajemo, Rale je na sve načine pokušao da se vrati Ani i da nastave tamo gde su stali. Iako je u početku bila neumoljiva, ljubav je ipak pobedila. On joj je tom prilikom obećao da će uvek biti na njenoj strani i da više nikad neće dozvoliti sebi da je povredi ili učini nešto što bi njoj zasmetalo.

Njih dvoje trenutno su u fazi kada se ne odvajaju jedno od drugog, a da je među njima zasad sve u redu, svedoči i činjenica da se Rale gotovo i preselio u njen stan na Voždovcu. Od pomirenja Rale stalno vozi i Anin automobil.

Da među starim-novim partnerima ljubav posle pomirenja i dalje cveta, uverila se i ekipa emisije "Paparaco lov", koja je Anu i Ratkovića uslikala nekoliko dana nakon što su nastavili svoju romansu.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić i Rale Foto: Printskrin Paparaco Lov, Antonio Ahel/ATAImages

Kamere ove emisije najpre su usnimile Raleta kako izlazi iz Aninog stana i ulazi da preparkira njen automobil, a zatim i samu pevačicu, koja se pojavila nekoliko minuta kasnije. Njih dvoje su se odvezli do jedne banke na Novom Beogradu, gde je Nikolićeva provela neko vreme, a kada je završila sa obavezama, vratili su se u stan.

Posle pola sata Ratković je ponovo izašao iz stana, pa se uputio do tržnog centra u Beogradu na vodi.

Podsetimo, Ana je poslednji put raskinula s kompozitorom nakon što se on oglasio i istakao da ona nije u pravu i da je s Jelenom Radanović isključivo u prijateljskim odnosima.

- Nikada. Znaš ti odlično. Zato si i uradio upravo ono posle čega nema povratka. Sada živi s tim. Ako imaš imalo savesti i mozga. Stida, srama i obraza. Jer sve si ovo mogao, ali da završiš kao čovek. Ti nikada nisi bio čovek. Ti si nešto mlako. Ni dovoljno lep, ni dovoljno bogat, ni dovoljno glup, ni dovoljno pametan. Ti nisi - napisala je Ana u oproštajnoj poruci Raletu u kojoj je raskinula njihovu vezu, a koju je objavila na Instagramu.

Foto: Kurir

- Jer on je izdao i mene, ljubav... I sve što sveto je - dodala je Ana na Instagramu.

Raskid zbog žene Slobe Radanovića

Inače, nakon što je Ana Nikolić javno iznela teške optužbe i uputila pretnje Jeleni Radanović, supruzi pevača Slobe Radanovića, zbog sumnje da je između nje i njenog partnera Raleta navodno postojalo nešto više od prijateljstva, oglasio se i sam kompozitor.

- Evo već dva dana razmišljam šta da radim. S jedne strane su moji prijatelji, sigurno jedni od najvećih sa estrade. Sloba i Jelena su ljudi koje neizmerno volim i poštujem. S druge strane je žena koju volim najviše na svetu. Ako stanem na stranu Slobe i Jelene, ispada da sam izdao Anu. Ako stanem iza Ane, ispada da sam izdao prijatelje. Ipak, moram da stanem iza istine. Ana nije u pravu. Nikada ništa između Jelene i mene nije bilo osim poštovanja i iskrenog prijateljstva koje se razvilo tokom saradnje sa Slobom. To što se dešava između Ane i mene treba da ostane u naša četiri zida. Nije u redu da u naš odnos uvlačimo treću stranu, u ovom slučaju potpuno nevine ljude. Ja im se javno izvinjavam i moram da razmislim kako da ovaj problem rešim, ako je to uopšte moguće - zaključio je tada Rale za Kurir.

1/8 Vidi galeriju Ana i Rale Foto: Damir Dervisagić

Kurir.rs

Ana Nikolić i Rale: