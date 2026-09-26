ISPLIVALA PROŠLOST LUKE VUJOVIĆA! Pre 17 godina izgledao neprepoznatljivo, a sa ovim muškarcem je delio krevet (FOTO)
- Luka Vujović je prvo rijaliti iskustvo imao još 2009. u emisiji 'Big Mama House' na OBN-u, gde je bio jedan od zapaženijih učesnika.
- Tada je izgledao znatno drugačije: bio je mršaviji, imao dugu crnu kosu i bez brade, a takmičenje je završio kao drugoplasirani.
- U tom periodu upoznao je buduću suprugu, sa kojom je dobio sina, a kasnije se povukao iz javnosti i dugo nije bio na domaćoj rijaliti sceni.
Iako je šira javnost Luku Vujovića bolje upoznala zahvaljujući učešću u "Eliti“, malo ko zna da njegovo prvo rijaliti iskustvo datira još iz 2009. godine. Vujović se, naime, pred kamerama pojavio pre više od decenije i po, kada je učestvovao u programu koji se emitovao na televiziji OBN.
Luka je tada bio jedan od zapaženijih učesnika druge sezone rijalitija „Big Mama House“, a društvo mu je pravio i maneken Branislav Bane Janković, koji je kasnije veliku popularnost stekao učešćem u "Farmi“.
Nekada je izgledao potpuno drugačije
Posebnu pažnju danas privlače Lukini snimci i fotografije iz tog perioda, budući da je pre 17 godina izgledao gotovo neprepoznatljivo u odnosu na izdanje po kojem ga publika danas zna.
Bio je znatno mršaviji, imao je dugu, gustu crnu kosu i nije nosio bradu. I tada je privlačio pažnju ženskog dela publike, a u rijalitiju je uspeo da stigne sve do samog finala. Takmičenje je završio na drugom mestu, dok je pobedu odneo Danijel Boto.
Delio rijaliti prostor sa Banetom Jankovićem
Luka i Bane Janković zajedno su boravili u rijaliti kući u Sarajevu. Dok je Janković pažnju privlačio svojim odnosima sa drugim učesnicama, Vujović je uspeo da se izbori za naklonost publike i završi kao drugoplasirani.
Upravo u tom periodu dogodile su se i velike promene u Lukinom privatnom životu. Kako se navodilo, na kastingu televizije OBN upoznao je ženu koja će kasnije postati njegova supruga, a sa kojom je dobio sina.
Povukao se iz javnosti
Nakon rijalitija, Vujović se vremenom udaljio od kamera. U medijima su se kasnije pojavljivali navodi o njegovim problemima sa zakonom u Švajcarskoj i boravku u zatvoru, nakon čega se dugo nije eksponirao u javnosti.
Godinama je bio van domaće rijaliti scene i posvetio se privatnom životu i poslovima, sve dok nije odlučio da se ponovo vrati pred kamere. Njegovo pojavljivanje u „Eliti“ tako zapravo nije bilo prvo rijaliti iskustvo, iako je veliki deo današnje publike upravo tamo prvi put čuo za njega.
Kako je izgledalo finale "Big Mama House“ možete pogledati OVDE.