Luka nije u dobrim odnosima sa ocem Bajom

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Iako je šira javnost Luku Vujovića bolje upoznala zahvaljujući učešću u "Eliti“, malo ko zna da njegovo prvo rijaliti iskustvo datira još iz 2009. godine. Vujović se, naime, pred kamerama pojavio pre više od decenije i po, kada je učestvovao u programu koji se emitovao na televiziji OBN.

Foto: Preent Screen

Luka je tada bio jedan od zapaženijih učesnika druge sezone rijalitija „Big Mama House“, a društvo mu je pravio i maneken Branislav Bane Janković, koji je kasnije veliku popularnost stekao učešćem u "Farmi“.

Nekada je izgledao potpuno drugačije

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović u Eliti Foto: Printscreen, printscreen YT

Posebnu pažnju danas privlače Lukini snimci i fotografije iz tog perioda, budući da je pre 17 godina izgledao gotovo neprepoznatljivo u odnosu na izdanje po kojem ga publika danas zna.

Bio je znatno mršaviji, imao je dugu, gustu crnu kosu i nije nosio bradu. I tada je privlačio pažnju ženskog dela publike, a u rijalitiju je uspeo da stigne sve do samog finala. Takmičenje je završio na drugom mestu, dok je pobedu odneo Danijel Boto.

Delio rijaliti prostor sa Banetom Jankovićem

1/6 Vidi galeriju Bane Janković sa suprugom Foto: Pritnscreen/Instagram

Luka i Bane Janković zajedno su boravili u rijaliti kući u Sarajevu. Dok je Janković pažnju privlačio svojim odnosima sa drugim učesnicama, Vujović je uspeo da se izbori za naklonost publike i završi kao drugoplasirani.

Upravo u tom periodu dogodile su se i velike promene u Lukinom privatnom životu. Kako se navodilo, na kastingu televizije OBN upoznao je ženu koja će kasnije postati njegova supruga, a sa kojom je dobio sina.

Povukao se iz javnosti

1/6 Vidi galeriju Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

Nakon rijalitija, Vujović se vremenom udaljio od kamera. U medijima su se kasnije pojavljivali navodi o njegovim problemima sa zakonom u Švajcarskoj i boravku u zatvoru, nakon čega se dugo nije eksponirao u javnosti.

Godinama je bio van domaće rijaliti scene i posvetio se privatnom životu i poslovima, sve dok nije odlučio da se ponovo vrati pred kamere. Njegovo pojavljivanje u „Eliti“ tako zapravo nije bilo prvo rijaliti iskustvo, iako je veliki deo današnje publike upravo tamo prvi put čuo za njega.

Kako je izgledalo finale "Big Mama House“ možete pogledati OVDE.