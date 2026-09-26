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Iako je šira javnost Luku Vujovića bolje upoznala zahvaljujući učešću u "Eliti“, malo ko zna da njegovo prvo rijaliti iskustvo datira još iz 2009. godine. Vujović se, naime, pred kamerama pojavio pre više od decenije i po, kada je učestvovao u programu koji se emitovao na televiziji OBN.

Luka Vujović
Foto: Preent Screen

Luka je tada bio jedan od zapaženijih učesnika druge sezone rijalitija „Big Mama House“, a društvo mu je pravio i maneken Branislav Bane Janković, koji je kasnije veliku popularnost stekao učešćem u "Farmi“.

 Nekada je izgledao potpuno drugačije

Luka Vujović u Eliti Foto: Printscreen, printscreen YT

Posebnu pažnju danas privlače Lukini snimci i fotografije iz tog perioda, budući da je pre 17 godina izgledao gotovo neprepoznatljivo u odnosu na izdanje po kojem ga publika danas zna.

Bio je znatno mršaviji, imao je dugu, gustu crnu kosu i nije nosio bradu. I tada je privlačio pažnju ženskog dela publike, a u rijalitiju je uspeo da stigne sve do samog finala. Takmičenje je završio na drugom mestu, dok je pobedu odneo Danijel Boto.

 Delio rijaliti prostor sa Banetom Jankovićem

Bane Janković sa suprugom Foto: Pritnscreen/Instagram

Luka i Bane Janković zajedno su boravili u rijaliti kući u Sarajevu. Dok je Janković pažnju privlačio svojim odnosima sa drugim učesnicama, Vujović je uspeo da se izbori za naklonost publike i završi kao drugoplasirani.

Upravo u tom periodu dogodile su se i velike promene u Lukinom privatnom životu. Kako se navodilo, na kastingu televizije OBN upoznao je ženu koja će kasnije postati njegova supruga, a sa kojom je dobio sina.

Povukao se iz javnosti

Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

Nakon rijalitija, Vujović se vremenom udaljio od kamera. U medijima su se kasnije pojavljivali navodi o njegovim problemima sa zakonom u Švajcarskoj i boravku u zatvoru, nakon čega se dugo nije eksponirao u javnosti.

Godinama je bio van domaće rijaliti scene i posvetio se privatnom životu i poslovima, sve dok nije odlučio da se ponovo vrati pred kamere. Njegovo pojavljivanje u „Eliti“ tako zapravo nije bilo prvo rijaliti iskustvo, iako je veliki deo današnje publike upravo tamo prvi put čuo za njega.

Kako je izgledalo finale "Big Mama House“ možete pogledati OVDE.

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Luka Vujović u zagrljaju Ivane Jovanović Izvor: Kurir