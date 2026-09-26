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Prošle nedelje vraćajući se sa Šabačkog vašara poginuo je pevač Goran Maksimović. U jutarnji program televizje Pink putem telefona uključila se pevačica Ivana Šašić, koja je govorila o ovoj tragediji i rizicima sa kojima se suočavaju pevači dok idu s nastupa na nastup.

- Moram da izjavim saučešće porodici nastradalog kolege, nisam ga poznavala, ali je kolega i mlad život je ugašen. Moram da kažem mnogo je to kilometara pređenih - rekla je Ivana pa dodala:

"Vraćam se sama noću, vozim kroz sela"

- Mnogi su se čudili kada sam rekla da sam davno napisala testament, jer ja se vraćam noću sama, vozim, autoput, vozim i kroz sela, uvek tražimo gde je bliže i da ima prečica.

Ivana je potom otkrila da je ona 10. avgusta imala udes kada se vraćala sa nastupa sa Pala.

- Vraćala sam se sa Pala, čovek je na pravdi Boga izleteo da obilazi, nije mene video, da bih ja njega obišla da ne dođe do sudara, ja sam otšila skroz desno, a kako su oni projurli pored mene, izgubila sam kontrolu nad volanom. Zahvalna sam Bogu što me je sačuvao - rekla je Ivana.

1/5 Vidi galeriju Ivana Šašić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen RED tv, Printscreen/Pink TV

Takođe je govorila o tome da pevači moraju da rade svoj posao i kada im je najteže.

- Ja sam imala prošle godine situaciju kada mi je preminuo kum, sahrana je bila u petak, a ja sam morala da pevam već u subotu. Tu bol samo mi znamo, da pevamo, a duša nam se raspada.

Nemaju svi novca za vozače

Mnogi pevači angažuju vozače, pa je Šašićka i o toj temi govorila.

- Nismo mi svi u mogućnosti da plaćamo vozače, ali ima kolega koji idu sa drugim kolegama, a ima i ljudi kao ja. Ja volim kada se vraćam, da se vraćam sama, da vozim, pustim muziku i da putujem lagano - rekla je Ivana pa je uputila apel za pomoć njenoj koleginicu Bilji Vešović, koja je teško bolesna.

Foto: Printscreen/Pink