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Muzička zvezda Jelena Karleuša progovorila je o Stojinom sinu, Milanu Popovu, koji je postao takmičar "Pinkovih zvezda" i to kao učesnik "Elite 10".

On se pojavio u prvom krugu, kada je doveden iz bele kuće, a u podršci mu je, po odluci produkcije rijalitija, bila Bebi Dol. Za svog mentora izabrao je Viki Miljković.

Jelena Karleuša, takođe članica "Pinkovih zvezda" se oduševila kada je na sceni ugledala Milana, piše Pink.rs.

- Videla sam Stojinog sina, baš sam bila oduševljena. I Bebi Dol je bila tu, baš sam se oduševila, baš je interesantna - rekla je Jelena.

Kada je Stojin sin izabrao Viki kao mentorku, Jelena je na to imala šta da kaže:

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

- Stoju mnogo volim, sin mora mnogo toga da poradi na sebi, ali je jako talentovan - izjavila je pevačica i dodala:

- Da je izabrao mene stvarno bih pričala o njemu, a ovako neka se Viki bavi time. Izabrao je Viki za mentorku, dečko nema pojma. Trebalo je da izabere mene pa da bude zvezda, a ovako... - rekla je Jelena Karleuša kroz smeh.Podsetimo, Stojin sin je trenutno u "Eliti", a tamo je sumirao utiske.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić

- Najveći utisak je to takmičenje. Hvala na divnim komplimentima. Trebalo mi je oko 10.000 evra za pesmu, nisam mogao to sam da skupim - rekao je on i otkrio ko mu je najveća podrška trenutno.