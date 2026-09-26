Slušaj vest

Pevačica Tina Ivanović tokom gostovanja u jednoj emisiji ispričala je kako se, više od dve godine nakon razvoda, pomirila sa bivšim suprugom Zvezdanom Anđićem. Kako je priznala, dok su bili razdvojeni, u jednom trenutku više nije verovala da će ikada ponovo biti zajedno.

Ipak, uspeli su da obnove kontakt i svojoj ljubavi daju još jednu šansu.

1/4 Vidi galeriju Tina Ivanović i Zvezdan Anđić Foto: Kurir

„Jesam (izgubila nadu), moram priznati. Ipak sam se ja odselila, on je prešao da živi u Crnu Goru, da ne bude blizu mene, da se ne srećemo...“ počela je priču Tina u emisiji „Za više informacija“, a zatim otkrila da je bilo perioda kada su se čak i mrzeli.

„U nekom momentu smo se i mrzeli. Prvo sam bila blokirana svuda i samo je jednu noć stigla poruka: ‘Tina, kako si? Šta radiš? Šta ima novo?’ Onda su krenule i glasovne poruke... ‘Ja tebe volim’ i slično“, otkrila je pevačica.

Kako priznaje, pažnja joj je veoma prijala, a njihova ljubav na kraju je ipak pobedila.

"Dosta sam patila!"

„Prijalo mi je. Moram reći da sam dosta patila, ali bitno je da se dobro završilo. Ljubav je pobedila“, poručila je Tina, koja je sa Zvezdanom provela nekoliko decenija.

„Mi smo od 1996. godine zajedno. Znači, skoro 30 godina. Kad zavolite nečiju dušu i znate da je u dubini duše dobar čovek, onda morate da volite“, napomenula je Tina.

"Mi smo imali najbolju vezu na estradi"

Inače, Zvezdan je nedavno izneo detalje koji su interesovali javnost, a najpre je objasnio okolnosti koje su dovele do razvoda.

- Mi smo imali, evo mogu slobodno da kažem najbolju vezu na estradi. Nismo pravili nikakve skandale. Nismo nikoga ogovarali, nismo pratili šta ko radi. Radili smo svoj posao. Puno smo radili, puno putovali. I onda je ispalo to nekako ishitreno. Na brzaka. Bila je razmena reči, onda smo se dogovorili da se rastanemo - rekao je Zvezdan tada za "Blic" i demantovao priče da je neverstvo uzrok pucanja braka.

"Patili smo, jer nemamo zajedničko dete"

Zvezdan je tada sa knedlom u grlu priznao da su Tina i on zapali u krizu, jer nisu uspeli da dobiju zajedničko dete i da je to zapravo razlog rastanka.

- Evo ja ću to vama danas da kažem. Mi smo mnogo patili što se nismo ostvarili kao roditelji i onda je to bilo: "Da l' sam ja kriv, da li je ona kriva?". I to smo stalno priželjkivali, al' to se nije dogodilo. I onda, znate kako, uopšte nije prevara u pitanju, uopšte nisu pare u pitanju. Nismo mogli da se ostvarimo kao roditelji, a želeli smo jako. Jako smo želeli i Tina i ja da dobijemo bar jedno dete i onda nismo uspeli u tome. Borili smo se. Pokušavali smo. Svuda smo išli, da ti budem iskren. Sve smo živo pokušavali, ali eto, nije se dalo - ispričao je Zvezdan obuzet emocijama i dodao:

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović i Zvezdan Anđić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić

- Pa to nismo probali vantelesno, ali smo sve drugo išli, na sve kontrole i sve to i doktori kažu: "Ne znamo ljudi šta vam je". Kaže meni jedna doktorica: "Šta je sa tobom čoveče Boži. Zdrav si kao dren. Ona je zdrava. Šta vi radite? Idite kući, radite nešto". Eto tako je to bilo, to je bio najveći okidač, nije do mene, nije do tebe. Šta je sad? Zašto neće? Sve je tu, samo eto nije bila ta Božija volja da se to desi, da se ostvarimo kao roditelji. Tako da upali smo bili malo posle toliko godina u krizu - zaključio je on tada.