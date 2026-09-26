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Aca Amadeus ne krije koliko uživa u ljubavi sa svojom verenicom Barbarom Bojović, a njih dvoje gotovo svakodnevno na društvenim mrežama dele detalje svog odnosa i pokazuju koliko su posvećeni jedno drugom.

Muzičar je sada objavio fotografiju na kojoj grli svoju verenicu, dok je na narednom storiju podelio i njenu objavu, koja je pokazala kako izgleda kada Aca preuzme ulogu domaćina i obraduje svoju izabranicu pažnjom.

1/6 Vidi galeriju Aca Amadeus ne krije koliko uživa u ljubavi sa svojom verenicom Barbarom Bojović Foto: Printscreen, Instagram

Barbara je, naime, pokazala doručak koji joj je pripremio njen verenik. Na tanjiru se našla pasta, a čini se da se Aca potrudio da joj ulepša jutro i pažnju pokaže kroz male, ali značajne gestove.

Ona je fotografiju podelila sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a Aca ju je potom repostovao na svom profilu.

- Ovako me muž budi...doručak u krevet - pisalo je u njenoj objavi.

"Daću joj vetar u leđa"

Barbara se, osim što uživa u ljubavi sa Acom Amadeusom, takođe bavi muzikom i pevanjem, a on je nedavno otkrio da želi da joj pruži podršku i pomogne joj u daljem razvoju karijere.

Kako je naveo, potrudiće se da joj svojim iskustvom i kontaktima u muzičkom svetu bude dodatni oslonac.

„Moj brat Boki joj je napisao pesmu, a Amadeus bend će joj raditi aranžman i produkciju. Ona je jedna od najboljih pevačica koje sam čuo u životu. Smatram da je sasvim u redu da osobi sa takvim talentom dam vetar u leđa“, iskreno je rekao Aca.

Drama sa bivšom

Podsetimo, Aca je svojevremeno na društvenim mrežama rekao kako je njegova bivša žena završila u zatvoru zbog droge.

- Godinu i po dana pričam da ona ima veze sa drogom i ponavljam da ima veze sa drogom. Svaka čast policiji u Doljevcu koja je uhapsila. Juče me zvao njen brat i to mi ispričao. Sada mene optužuju da stojim iza toga. Imam dokaz da ona to radi i to ću predočiti policiji ako me budu zvali. Ja jedva čekam. U Blacu sam, promukao sam, imam majstore i nije mi jasno ko je nju već drugi put pustio na slobodu. Znači, nju neko štiti iz policijske uprave u Nišu. To se vidi i to je tačno - rekao je Aca nedavno.

1/4 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Printscreen/Youtube, printscreen YT, Kurir Televizija

- Mislio sam da se zabavlja sa jednim i neka su živi i zdravi, ali ovo je zaista strašno. Njen brat mi je sve rekao šta je nađeno. Ja sa tim nemam nikakve veze, prvi put čujem i ne zanima me. Njoj je cilj pola moje imovine.

Aleksandra je, inače, bivša žena prijavila za pokušaj ubistva.