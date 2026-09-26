STANOVI U BEOGRADU, AFRICI I DUBAIJU! Naša pevačica ima nekretnine na TRI KONTINENTA, a kod kuće jede paštetu
- Pevačica kaže da je stan u elitnom delu Hurgade kupila tokom odmora i da ne planira da stane na toj investiciji.
Folk pevačica Vanja Mijatović kupila je novu nekretninu u Hurgadi, u Egiptu, čime je svoju imovinu proširila na čak tri kontinenta – Evropu, Aziju i Afriku.
Kupuje stanove širom sveta
Vanja je pre nekoliko meseci otkrila da je do kupovine u Africi došlo potpuno neočekivano, tokom odmora.
„Otišla sam na odmor, mama mi je uplatila, i, eto, kupile smo nekretninu. Tako je kad imaš dobrog agenta za nekretnine“.
Tom prilikom otkrila je i gde se tačno nalazi njen novi dom:
„Nekretnina je u elitnom delu Hurgade, 15 kilometara od Hurgade. Bili smo, videli smo, biće super, jedva čekam da odem“.
Kako je tada navela, kupovina nekretnine bila je jedna od njenih ranije zacrtanih želja, ali tu ne planira da se zaustavi.
„Kupila sam stan, to je bila moja želja, ali ne zaustavljam se tu, naredni plan mi je da kupim stan u Hurgadi“.
Pevačica se u šaljivom tonu osvrnula i na svoja ulaganja, ali i odricanja koja ih prate:
„Idem da vidim stanove, da vidim šta ima, ulažem, a kod kuće jedem paštetu“, rekla je Vanja, koja je svojevremeno napravila gala svadbu, a potom se nakon dve godine braka razvela.
Izgubila 30 kilograma
Pored investicija u nekretnine, pevačica se nedavno pohvalila i gubitkom od oko 30 kilograma zahvaljujući promeni životnih navika:
„Namenski sam smršala, bila sam na režimu, promenila sam način ishrane totalno, ali nisu rigorozne dijete, ali sam pazila šta jedem, ali opet da bude sve zdravo. Mislim da sam smršala 30 kilograma“.