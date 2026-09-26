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Folk pevačica Vanja Mijatović kupila je novu nekretninu u Hurgadi, u Egiptu, čime je svoju imovinu proširila na čak tri kontinenta – Evropu, Aziju i Afriku.

Kupuje stanove širom sveta

Vanja je pre nekoliko meseci otkrila da je do kupovine u Africi došlo potpuno neočekivano, tokom odmora.

„Otišla sam na odmor, mama mi je uplatila, i, eto, kupile smo nekretninu. Tako je kad imaš dobrog agenta za nekretnine“.

Tom prilikom otkrila je i gde se tačno nalazi njen novi dom:

„Nekretnina je u elitnom delu Hurgade, 15 kilometara od Hurgade. Bili smo, videli smo, biće super, jedva čekam da odem“.

1/18 Vidi galeriju Vanja Mijatović je kupila stan u Dubaiju u ovoj zgradi Foto: YouTube/investindxb

Kako je tada navela, kupovina nekretnine bila je jedna od njenih ranije zacrtanih želja, ali tu ne planira da se zaustavi.

„Kupila sam stan, to je bila moja želja, ali ne zaustavljam se tu, naredni plan mi je da kupim stan u Hurgadi“.

Pevačica se u šaljivom tonu osvrnula i na svoja ulaganja, ali i odricanja koja ih prate:

„Idem da vidim stanove, da vidim šta ima, ulažem, a kod kuće jedem paštetu“, rekla je Vanja, koja je svojevremeno napravila gala svadbu, a potom se nakon dve godine braka razvela.

Izgubila 30 kilograma

Pored investicija u nekretnine, pevačica se nedavno pohvalila i gubitkom od oko 30 kilograma zahvaljujući promeni životnih navika:

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

„Namenski sam smršala, bila sam na režimu, promenila sam način ishrane totalno, ali nisu rigorozne dijete, ali sam pazila šta jedem, ali opet da bude sve zdravo. Mislim da sam smršala 30 kilograma“.