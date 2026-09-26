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Miljana Kulić, koja trenutno boravi u "Eliti 10", svojevremeno je pokušala da izgradi muzičku karijeru, a tokom jednog nastupa u dijaspori napravila je skandal o kojem se i danas priča.

Naime, kontroverzna nišlijka je tad bila smeštena u jednom od hotela koji se nalaze u gradu, gde je uzvodila svoj perfomans. Iako su sve vreme uz nju bili majka Marija Kulić i njen tadašnji dečko Nenad Macanović kako Miksi ne bi napravila neki skandal, situacija sa rijaliti zvezdom je tada je izmakla kontroli.

Uneredila hotel

1/5 Vidi galeriju Miljana Kulić prvi put nakon izlaska sa psihijatrije Foto: Printscreen/DNK

Kako je pisao Kurir, rijaliti zvezda je tada napravila skandal, ali je prevazišla i samu sebe. Kulićeva je nakon tezde, otišla u smeštaj, gde je boravila i napravila neviđeni haos.

Ona je vršila nuždu gde je stigla, a kada je trebala da napusti hotel, čistačice su neurednost i aljkavost prijavile menadžeru hotela, koji je brzo reagovao i zahtevao od Nišlijke s obzirom na okolnosti da dodatno plati čišćenje sobe i prostorija gde je vršila nuždu.

"Dušana Svilara sam dovela do pobede"

Miljana je, zajedno sa majkom Marijom Kulić, pre par meseci gostovala u podkastu kod Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13. Tom prilikom prisetile su se početka njenog medijskog puta, ali i perioda kada je intenzivno pratila i kontaktirala učesnike takmičenja "Zvezde Granda", što je kasnije privuklo veliku pažnju javnosti.

Na pitanje zbog čega se manijački odnosila prema pojedinim pevačima,ona je odgovorila:

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen, Print Screen

- Volela sam ih kao pevače i bila sa zaljubljena virtuelno u njih. Svideli su mi se kao muškarci. Prvo je bio Dušan Svilar, dovela sam ga do pobede, isto tako i Darka Lazića. Glasala sam, policija je non-stop dolazila po mene kući, inspektori, oduzimali kartice, prijavljivala me majka Dušana Svilara. Baka Darka Lazića me je dočekala džogerom i krenula da me juri, jer sam otišla u Brestač da ga vidim - ispričala je Miljana Kulić.

Njena majka Marija saglasna je sa tim da je svojim glasanjem Miljana doprinela da oni postanu ono što jesu danas.

- To je nekada bilo, dok je ona bila tinejdžerka, kao što se kod svakih tinejdžerki javlja... Neke vole fudbalere, neke vole glumce, neke pevače. Ona je slušala tu narodnu muziku, te zvezde "Granda" i eto pokazala interesovanje ka tim javnim lićnostima. Ona je volela i da ih podržava u takmičarima, bila je najveća glasačica. Kao devojčica se na neki način je simpatisala te muškarce koje su iz "Zvezda Granda" - rekla je Marija.

Kulići danas uživaju u luksuzu

Miljana Kulić nikada nije krila da je u rijalitiju zaradila ogromnu sumu novca, a retko ko je video njenu kuću pre nego što je postala deo formata.

Zidovi bez fasade, oronula kapija i biljke zarasle u korov samo su neki od prizora starog doma.

1/4 Vidi galeriju MILJANA KULIĆ ŽIVELA U KUĆI BEZ FASADE ZARASLOJ U KOROVU: Zaradila LOVU u rijalitiju, sagradila VILU, pogledajte njen STARI DOM! Foto: Printscreen/Google Maps, Printscreen/Pink

Učešćenjem u nekoliko sezona rijalitija "Zadruga" , Miljana je zaradila novac kako bi renovirala kuću i sada njene komšije u Nišu mogu samo da joj pozavide.

Unutrašnjost je potpuno renovirana, "udarena" je nova fasada, a ogromna kapija krije šta se dešava u njihovom dvorištu.