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Pobednik "Elite 9", Nenad Marinković Gastoz, gostovao je kod Sanje Marinković u emisiji "Magazin In", gde je svojim priznanjem iznenadio sve u studiju. Naime, Gastoz je otkrio da je svojevremeno bio zaljubljen u voditeljku.

Sanja Marinković: Drago mi je što više nisi sa Anđelom!

-Ja se sećam kad je ona radila one reklame za čips. Pa gde ona, moja kuhinja dva dana, ona bi plakala tri dana“, našalio se Gastoz.

- Ja sam tu reklamu za čips uradila pre više od 20 godina. I danas ljudi pričaju o tome - rekla je Sanja.

- Tad sam bio zaljubljen u tebe - otkrio je Gastoz, a Sanja se nadovezala otkrićem da je Marinkovića tada morala da blokira jer joj se udvarao preko poruka.

- On je probao da mi se udvara nešto, da mi šalje poruke, ja ga blokirala. Dogovaramo se mi sada za ovu emisiju, ja htela da mu ja napišem poruku i vidim da je on meni još blokiran. Tako da sam ga odblokirala tek pre neki dan - kaže voditeljka i otkriva da joj je drago što više nije s Anđelom budući da je videla kako se ona ophodi prema njemu na juednom koncertu gde je sedela iza njih.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz gostovao je kod Sanje Marinković u emisiji ''Magazin In'', a tom prilikom otkrio je da je davno bio zaljubljen u Sanju, Foto: Printscreeen, Printscreen

- Meni je drago da više nisi sa Anđelom. Ne zbog mene! Meni se nije dopao način na koji se ona ophodila prema tebi na jednom koncertu gde smo bili zajedno, na Mirzi Selimoviću. Sve sam videla, sedela sam u redu iza njih, kud je tada nisi ostavio?! - rekla je Sanja, a Gastoz se nadovezao:

- Ja mogu da je ostavim samo kad ona uđe u rijaliti, ne mogu ovako. Pa realno, pauza, 10 meseci - rekao je Gastoz.

- Ušla je, ostavio si je i top - našalila se Sanja, a Gastoz je na konstatacije o poklonima koji su stigli za Anđelu od hrvatskog biznismena Sukija Keserovića imao da poruči:

- Može ona uvek da prihvati poklon, ali ne i poklonodavca!

"Rastanak od njega mi teško pada"

Podsetimo, Anđela je prilikom ulaska u „Elitu 10“ prvi put otvoreno progovorila o raskidu sa reperom, te tom prilikom iznela detalje njihovog odnosa i priznala koliko joj teško pada razdvajanje od Gastoza.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

„Iskreno, rastanak od Gastoza mi teško pada, emocija je tu, postojeća je i velika je, ali moram da otkrijem da Gastoz i ja nismo zajedno. Nije realno, 10 meseci smo odvojeni fizički, ako je nešto suđeno da bude, biće svakako. Valjda je tako trebalo. Meni sestra treba da se porodi, stalno o svemu razmišljam. Sve će na dobro doći, ima svega“, otkrila je Anđela.