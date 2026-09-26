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Suzana Jovanović gostovala je u emisiji „Magazin In“, gde je otvoreno govorila o ljubavi koju je gotovo tri decenije delila sa pokojnim Sašom Popovićem. Pevačica se prisetila njihovog odnosa, svakodnevnih gestova pažnje, ali i načina na koji joj je Sale pokazivao koliko mu znači.

Iako su godine prolazile, Suzana je istakla da među njima nikada nije nedostajalo emocija, a posebno joj je ostalo u sećanju koliko joj se Popović radovao kada bi se sreli na poslovnim obavezama.

Našla pravu osobu

- Naša ljubav je trajala skoro 30 godina. Kolege znaju koliko smo se mi voleli. Kad dođem na snimanja on kao da me nije video danima. Uvek je govorio: ''Sule moj''. Radovao mi se. Postoji ljubav, samo treba naći pravu osobu. To je danas lutrija — rekla je Suzana.

1/7 Vidi galeriju Suzana Jovanović i Saša Popović Foto: ATA images

Govoreći o njihovom braku, pevačica se dotakla i iznenađenja kojima je Saša umeo da je obraduje. Za razliku od klasičnih romantičnih gestova, nju su, kako je priznala, najviše radovale potpuno drugačije stvari.

Šoping u evropskim metropolama

Suzana je otkrila da nikada nije bila žena koja će se posebno oduševiti buketom cveća. Umesto toga, mnogo više su joj prijala spontana putovanja i zajednički odlasci u evropske metropole.

- Ja nisam nikada padala na cveće. Ja sam padala na šoping u Beču, u Milanu. Kad on meni kaže: ''Sule, sutra idemo u Milano, rešili smo da potrošimo malo para... Pa treba dati da bi ti se opet vratilo. Ne možeš stalno da stežeš ruke, onda ti se nikad ne daje — poručila je pevačica u „Magazinu In“.

1/5 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Petar Aleksić, Damir Derivšagić

Njene reči još jednom su pokazale koliko je u njihovom odnosu bilo prostora za spontanost, zajedničke planove i male rituale koji su godinama činili njihov brak posebnim. Suzana je kroz uspomene na Sašu govorila o ljubavi koja se, kako je istakla, gradila tokom gotovo tri decenije zajedničkog života.

Inače, Suzana je u istoj emisiji govorila i sa kakvim se osudama susrela nakon smrti Saše Popovića.