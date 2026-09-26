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Nekadašnji vokal čuvenog muzičkog sastava "Legende", Ivan Milinković (64), godinama uspešno skriva pojedinosti iz privatne svakodnevice od očiju javnosti. Premda su zbog njegovog glasa i pojave uzdisale mnoge dame, ređe je poznato da je muzičar dva puta stao na "ludi kamen", a obe emotivne partnerke upoznao je upravo kroz poslovne aktivnosti.

Prvu suprugu Vesnu, koja je studirala književnost, kao i italijanski i grčki jezik, sreo je u Kulturno-umetničkom društvu "Lola". Iz tog perioda pevač nosi lepe uspomene, tokom kojih su nekoliko meseci boravili u Italiji radi njegovog usavršavanja jezika.

Muzičar se tom prilikom prisetio bračnog života sa Vesnom:

1/9 Vidi galeriju Ivan Milinković preselio se na Kosmaj Foto: Printscreen

"Sa 32 godine sam se prvi put oženio, Vesna je bila moja velika ljubav još iz KUD-a „Lola“, gde sam odlazio i pevao. Venčali smo se i bili u braku sedam godina i razveli smo se. Nismo imali dece. Da jesmo, verovatno se to tako ne bi završilo."

Nakon dvogodišnje pauze od okončanja prvog braka, Ivan je ponovo pronašao sreću i sa drugom partnerkom dobio naslednika Filipa. Danas bračni par živi u svojoj oazi na Kosmaju.

"Posle dve godine od razvoda, sa drugom suprugom dobio sam sina Filipa. On je jako talentovan, bezobrazno talentovan, ima sluha, studira IT. Jako je lepo vaspitan, ima sestru po majci Anju. Supruga i ja smo na Kosmaju, tamo živimo. Kada se Filip rodio, bio sam tu, naravno. Moglo je da se desi da radim, ali mi smo bili jako saglasni u grupi i oni su znali da ću uskoro postati tata, pa je bila pošteda nedelju dana. Suprugina ćerka Anja u to vreme je prešla kod nas i ona je na svoj način preživljavala te trenutke, ali sve je to sazrevanje, sve je to život... Sećam se, smeštamo suprugu na GAK početkom decembra i Filip se rađa drugog. U dva sata i dvadeset minuta. Dakle, 2. 12. 2002. u 2.20, sve je u simbolu broja dva. Znam da smo Anja i ja kod kuće gledali film, sećam se i koji, „Velika avantura“, da bismo se malo razonodili, kad su mi javili".

Naslednik stigao u petoj deceniji

Milinković se ostvario u ulozi oca u 40. godini, kada je 2. decembra 2002. godine rođen Filip. Taj trenutak ostao mu je posebno urezan u pamćenju jer ga je supruga kontaktirala iz porodilišta svega pet minuta nakon porođaja.

"Sa 40 sam dobio sina, to je život. U životu imaš neke planove, ali i život ima neke svoje. I sve on to poslaže, te kockice... Tad sam shvatio da je Anja, koja u tom momentu ima deset godina, imala jako razvijenu empatiju prema majci, imala je jaku povezanost sa bolom koji je njena majka proživljavala. Stvarno sam to tad i video i shvatio. Sa deset godina devojčice imaju, mislim, zrelije stavove, zrelija razmišljanja, one svakako pre sazrevaju od nas. Inače, moja supruga ima običaj da kaže da ima treće dete - mene! Kad već pričam o sazrevanju... Ali evo i ovo: pet minuta posle porođaja supruga je tražila telefon od doktora, sin joj je ležao na stomaku, i ona me je pozvala i rekla: „Ljubavi, dobili smo sina...“ Znali smo da ćemo dobiti dečaka mesec dana pre porođaja."

1/12 Vidi galeriju Ivan Milinković Foto: Marko Karovic

Govoreći o vaspitanju sina i životnim lekcijama koje mu prenosi, pevač je zaključio:

"Od više ljudi sam čuo da je Filip lepo vaspitan, u fazonu, kao da je sa dvora sišao, morate da ga malo pokvarite da bi se lakše prilagodio ovom svetu. Takvi neki saveti. A ja mu kažem, sine, kroz život moraš da ideš srcem, mozak je tu samo da kontroliše situaciju, srce prepoznaje. Kada donosiš neke odluke, donosi ih trezveno, ali neka ti srce bude ispunjeno. Inače, ne mešamo mu se u njegov put, hoću da se sam odredi, a sve što bude želeo, otac će mu dati. Kao i meni moj što je" - rekao je Ivan svojevremeno za "Kurir".