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Saša Mirković, čelnik Hype produkcije, oglasio se na svojim društvenim mrežama porukom kojom se osvrnuo na dve decenije rada u medijskom i šoubiznis svetu.

Mirković poslao svima poruku

Mirković je istakao da, uprkos godinama provedenim u poslu, smatra da ga niko iz njegove branše do sada nije prevazišao.

Saša Mirković na meti Foto: Nemanja Nikolić, Screenshot

"I posle 20 godina niko nije uspeo da me u mom poslu prevaziđe. Želim svima da pokušaju kako bi uspeli, možda" - napisao je Mirković.

Uz objavu je podelio i numeru čiji se stihovi tematski nadovezuju na njegovu poruku. Posebno se izdvaja deo: I posle 20 godina od pobede, i dalje broj 1.

Mirković je tokom prethodne dve decenije bio angažovan u različitim projektima u oblasti televizije, muzike i zabave, a kroz Hype imperiju nastavio je da posluje u medijskom i šoubiznis sektoru.

Njegova najnovija objava izazvala je pažnju upravo zbog direktne poruke o njegovom radu i pozicije koju, kako sam navodi, i dalje zauzima nakon 20 godina.

"Na mene i moje obezbeđenje pokušan je atentat"

Podsetimo, vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije, Saša Mirković, nakon završetka finala muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“ je otkrio da je prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima, gde se finale održavalo, napadnut. S njim su tad bili vozač i pripadnici njegovog obezbeđenja.

Producent tvrdi da je prošao kroz pakao Foto: Ilija Ilić, Damir Dervišagić, Printscreen TikTok

Mirković je naveo da su zahvaljujući pravovremenoj reakciji vozača i članova obezbeđenja uspeli da izbegnu tragičan ishod.

- Posle završetka emisije „Hype Zvezde“, prilikom povratka iz studija u Ugrinovcima na mene i moje obezbeđenje pokušan je atentat. Pravovremenom reakcijom vozača i pratioca uspeli smo da izbegnemo ono najgore. Više informacija uskoro – poručio je Mirković.

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STARS 618 05.09.2026. Izvor: Kurir TV