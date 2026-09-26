Slušaj vest

Dragana Šarić, poznatija pod umetničkim imenom Bebi Dol, aktuelna je učesnica rijaliti programa “Elita” gde je prema rečima komšija, ušla kako bi zaradila novac. Jedna medijska ekipa posetila je kraj u kom Bebi sa suprugom iznajmljuje stan.

Svi imaju reči hvale o Bebi Dol

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images

Komšinica Jelka koja živi preko puta zgrade u kojoj je Bebi Dol, ističe da je pevačica uvek prijatna, te da se sa suprugom doselila u ovu zgradu pre dve godine.

- Divna, jedna prijatna osoba, uvek sa lepim rečima. Izuzetno je pametna i stvarno može s njom da se razgovara dubokoumno - kaže komšinica i otkriva da li imaju vremena kafu da popiju:

- Pa ponekad, s vremena na vreme. Ona mnogo voli životinje, kuce, mace posebno i brine se o njima. I baš smireno deluje, zista. Baš je prijatna. Doselila se ovde pre dve godine. Tu je sa suprugom. Njih dvoje tu uživaju. Lep im je veliki stan. Gazdarica je jedna divna žena i znam da se ona i Bebi divno slažu.

S obzirom na to da je Bebi od 5-og septembra aktuelna učesnica “Elite 10”, komšinica je otkrila da li ona zna pravi razlog ulaska.

Otkrila razlog ulaska

- To se uvek zna zbog čega se ulazi. Finansije, to je naša noćna mora, svima manje više. Malo se premišljala da li da uđe i zbog supruga, ali ipak je otišla. I hvala Željku što je pozvao. Ona kad ustane, ona kaže nešto zaista onako argumentovano. Pogledam “Elitu” preko dana, ne noću, ili preko jutjuba te isečke. To je ona Bebi koju ja poznajem, ona ne glumi, ne pretvara se, potpuno je prirodna. Na kraju krajeva, Željko je zaista mnogima pomogao, koji su u nekoj nezavidnoj situaciji. To je zaista ljudski.

Komšinica Jelka ističe da Bebi Dol život nije mazio, te da zbog mnogih svojih odluka i dan-danas ispašta.

- Ona je specifična, malo ekstentrična, ali je zaista velika umetnica. Mnogo je i propatila u životu, nije je baš život mazio. To tako čovek valjda donese neke odluke, pa posle ispašta. Ali ona nije, žena koja se ono što kažu, gura u celu priču i šta ja znam. Ona je u suštini jako jedna skromna žena i divna komšinica. Ostavila je trag u muzici, a možda će posle ove “Elite” nešto da se snimi.

Nije nepoznanica da se Bebi Dol nekoliko puta selila.

- Voli Vračar, nekoliko puta se selila, podstanar je, i ceo život tako. Ponekad je prate tako neke ružne priče, ali to zaista nije. Evo ovde je već dve godine, nema razloga za to. Nije mi se poveravala da je nešto muči. Ona sve to nosi nekako u sebi. Nisam sigurna danas da sa ljudima treba sve deliti, bolje sa kucama deliti. Baš sam spasila i neke mace sa ulice, kao i ja, tako da nam je to otprilike i tema kad se vidimo.

1/11 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images, Printscreen

Na pitanje da li joj je nekada kao komšinici pričala o Masimu Saviću koji je bio njena velika ljubav, kaže:

- Pa ne. Znam da je to bila njena velika ljubav i zaista je šteta što je taj čovek tako rano otišao. Ali eto, bolest ne bira nikoga od nas. On je zaista jedan veliki, veliki umetnik. Ali eto, život - kaže komšinica Jelka, ističući da danas ima životnog saputnika sa kojim deli i dobro i zlo:

- Okej funkcionišu njih dvoje. Non-stop su zajedno, odu do prodavnice. Vole muziku. Često se čuje kroz prozor muzika, ali uglavnom na engleskom jeziku, onda on malo peva.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol nekad i sad Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

S obzirom na to da se navodilo da pevačica ima brojne dugove, te da baš nije u zavidnom položaju, pitali smo komšinicu da li ona zna nešto o tome.

- Ne, nema ona nikakve dugove. Evo i ova gazdarica, nikakav problem nemaju. Sve je redovno, redovan je platiša. Znate kako, u zemlji Srbiji kad je žena, bez obzira što ima muža sama, onda tu primedbi raznoraznih lažnih. To treba uvek sa jakom rezervom prihvatiti.

Kurir.rs/Blic