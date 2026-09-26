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Nakon što se Radojka Rada Jovanović u "Eliti 10" slomila pred kamerama i u suzama obratila porodici zbog raskida sa Milanom Popovim, oglasio se njen otac Dragoljub. On je priznao da mu ćerkina patnja teško pada, naročito zbog sopstvenog narušenog zdravlja, ali je naglasio da je ona punoletna i da sama bira svoj put.

Dragoljub se dotakao i odnosa sa sinom pevačice Stoje Novaković, istakavši da im ne zamera razliku u godinama i da bi voleo da se par na kraju pomiri.

- Šta da vam kažem... Punoletna je, nek radi šta hoće. Njoj sam rekao neke stvari, nije me poslušala, nek radi šta hoće. Video sam da je danas plakala, da me je pominjala... Mislim da dodatno plače jer još nije dobila stvari, a nije navikla da bude prljava, uvek je održavala higijenu, voli da radi, a ova što joj je dala stvari to joj trlja na nos - počeo je Radojkin otac, koji ne krije da mu teško pada to što njegova naslednica nakon raskida ima teške trenutke u "Eliti".

- Punoletna je, sve što radi - nemam ništa s tim. Nisam želeo da uđe, ali podržao sam je. Ja pratim rijaliti, sve od "Zadruge 1" pa do poslednje "Elite". Sve sam to pratio dok sam bio zdrav, sad sam malo bolešljiv... Loše ovo utiče na mene, teško mi je, ali šta da radimo, to je njen izbor. Ona je dala svoj život i svoju priču javnosti, ja sa tim nemam ništa. Ne volim nikoga da ogovaram, ne želim nikoga da uvredim, da se sa nekim svađam... Izbegavam maksimalno, koliko mogu, ali teško nam je što ovo doživljava.

Nije ljut na nesuđenog zeta, Stojinog sina, već smatra da on i njegova ćerka dele krivicu za krah emotivne veze.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

- Oboje imaju greške. Ona je mlada, on je sazreo, ima troje dece... Šta da kažem ja? Zreliji je, treba malo da je uputi, da joj bude vodilja i oslonac, a ne odmah... Znam da je nervozan, da je na dva fronta, ali šta ja tu mogu? Ali želimo mu sve najbolje i u "Eliti" i u "Pinkovim zvezdama". Na oba polja želimo da uspe, ali ne volim što se svađaju - rekao je on, pa demantovao šuškanja da ne podržavaju ćerkin izbor zbog velike razlike u godinama.

- Ne smeta mi razlika u godinama, to je njen izbor. Ja sam stariji od moje žene 11 godina, pa živimo, evo, skoro 40 godina zajedno. Četrdeset godina braka slavimo sledeće godine. Mi smo familija koja je patrijarhalna, tako vaspitavamo decu. Nismo raskalašni, normalni smo ljudi, nismo foliranti. Decu smo vaspitali - kaže Dragoljub.

Odgovorio je i na glasine da je Radojka pikirala Milana samo zato što je Stojin sin.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne, taman posla. Moja Radojka je u ljubavi prošla gadno, nismo joj nikada stali na put, zabranjivali. Čak je radila teške poslove da bi tog dečka, što ga je imala, izdržavala. Zbog njega je došla i u Beograd da živi. Ona kad voli, voli, zaslepi se, ljubav je takva... To joj zameram, ide svim srcem, ali eto... Milan ima troje dece od dve žene, sve smo u toku, ali ne branimo joj, ne krivimo ni jedno ni drugo. Realni smo ljudi - rekao je, pa odgovorio da li bi voleli da im Stoja bude prija.

- Nemojte molim vas to, da neko ružno ne shvati. Stoja je imućnija od nas... Ko ne bi voleo da njegovo dete ima dobrostojeću porodicu? Šta će, Radojka je do sada živela siromašno, oskudno... Volela bi ona da ima sve kao što imaju druge devojke, da i nama pruži neku sigurnost, trudi se, ali ne može... Ne može, nema sreće, tako ti je to - rekao je Dragoljub, a na pitanje da li su do sada pokušali da kontaktiraju pevačicu kako bi porazgovarali o ljubavnim nedaćama njihove dece, rekao nam je:

- Ne, ne, nismo hteli niti ćemo. Neću ženu da deranžiram, da je uznemiravam, možda će pomisliti nešto... Ne, ne. Ako ona pozove nas, mi ćemo sa njom porazgovarati na kulturan, civilizovan, prijateljski način, ali nećemo mi nikog uznemiravati. Ja bih voleo da se Radojka i Milan pomire, lepše ih je videti da su srećni nego što gledamo ove svađe - zaključio je otac Radojke Jovanović za Pink.

"Mislim da će daleko da dogura"

Inače, nedavno je voditeljka Bojana Lazić otkrila da Stoja nije znala da će joj se sin takmičiti u muzičkom takmičenju.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

- On je otvorio, ne mogu da opišem ludilo, stvarno smo se svi prijatno iznenadili kada smo videli Bebi Dol. Stojin sin peva fantastično, ima neku emociju, mislim da će daleko da dogura - rekla je i otkrila da mu je Bebi Dol podrška.

- Bebi Dol će mu pomagati, biće mu neka vrste mentora - prokomentarisala je Bojana to što nije odabrao majku da mu bude mentor.

- Majka nije u Beloj kući. Vidiš čovek je u 38, 39. godini odučio da započne karijeru, mislim da nikad nije kasno. Imamo mnogo naših poznatih pevača koji su započeli karijere posle 35, to se sve pomerilo, ne postoje više granice.

Kurir.rs/Pink.rs.