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Iz Elite pravo na veliku scenu Pinkovih zvezda

Milan je za svoj prvi nastup odabrao pesmu „Puste pare proklete“, koju u originalu izvodi Stanko Nedeljković Bađi, a potom je izveo i numeru Đanija "Sam sam"

Naime, Milana je iz bekstejdža bodrila cimerka iz Bele kuće Bebi Dol. On je dobio četiri "Da", a samo je Bosanac ostao uzdržan i nije mu dao glas.

1/7 Vidi galeriju Aktuelni učesnik "Elite 10", Milan Popov, sin folk pevačice Stoje Novaković nastupio je večeras u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" Foto: Printscreen

- Milane ja ću te pitati, da li majka zna da si se prijavio - pitala ga je Zorica Brunclik.

- Zna - rekao je Milan.

- Slažem se i sa Viki i sa Despićem, da ima štofa, sigurno ima, u prvoj emisiji niko nije dobio više od dva glasa, a ti si dobio četiri moglo je i peti, tako da srećno - rekla je Zorica.

- Zašto nisam glasao, ta ruka, to je nedopustivo, to može kao šmekeraj, ali držati sve vreme ruku u džepu... A druga stvar, bolje da te podržavam zbog Stoje nego da budeš kod mene. Ne pevaš loše, dobar si - rekao je Bosanac.

- Ja bih izabrao Viki Miljković - rekao je Milan.

Oglasio se Radin otac nakon raskida sa Stojinim sinom

Nakon što se Radojka Rada Jovanović u "Eliti 10" slomila pred kamerama i u suzama obratila porodici zbog raskida sa Milanom Popovim, oglasio se njen otac Dragoljub. On je priznao da mu ćerkina patnja teško pada, naročito zbog sopstvenog narušenog zdravlja, ali je naglasio da je ona punoletna i da sama bira svoj put, kao i da se sa Stojim nisu čuli:

1/7 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen

- Ne, ne, nismo hteli niti ćemo. Neću ženu da deranžiram, da je uznemiravam, možda će pomisliti nešto... Ne, ne. Ako ona pozove nas, mi ćemo sa njom porazgovarati na kulturan, civilizovan, prijateljski način, ali nećemo mi nikog uznemiravati. Ja bih voleo da se Radojka i Milan pomire, lepše ih je videti da su srećni nego što gledamo ove svađe - zaključio je otac Radojke Jovanović za Pink.