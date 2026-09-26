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Sin popularnog pevača Harisa Džinovića, Kan Džinović, pojavio se na očevom nastupu u Beogradu, koji je danas imao poseban povod, budući da pevač proslavlja rođendan. Kan je na nastup došao u društvu svoje atraktivne devojke.

Mladi Džinović i lepa brineta sedeli su zajedno u prepunom lokalu, a tokom čitave večeri uživali su u poznatim muzičkim hitovima i dobroj atmosferi.

1/10 Vidi galeriju Sin popularnog pevača Harisa Džinovića, Kan, pojavio se na očevom nastupu u Beogradu u društvu svoje atraktivne devojke Foto: Nemanja Nikolić

Devojka se nijednog trenutka nije odvajala od Kana, dok su oboje raspoloženo aplaudirali i uživali u nastupu. Njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je pažnju prisutnih, posebno imajući u vidu da Kan svoj privatni život inače retko izlaže javnosti.

Haris sa Kanom ima otvoren odnos

Pevač ne krije da sa sinom ima otvoren odnos, te ga često savetuje oko devojaka.

- Ja sam svom sinu Kanu rekao: "Kane, ako izlaziš naveče i da upoznaš neku devojku, tu hleba nema. Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče. Prema tome kad dođeš negde naveče sve su zauzete". Onda me on danas zove i kaže mi: "Taić, obišli smo šest-sedam baštenskih prostora, upoznali smo osam devojaka". Ja mu kažem: "Eto vidiš". Kaže on: "Jao, kakav si ti lav" - govorio je Haris ranije.

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Loš odnos s majkom

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.