NIJE DOŠLA OCU NA ROĐENDAN, ALI JE I UŽIVALA! Haris razočaran u Đinu, a provodi za sve pare: Otkopčala sako, pa pokazala dekolte
Haris Džinović sinoć je proslavio rođendan, a kako je ovo veče proveo radno, na nastupu je bio i sin Kan sa devojkom kako bi istovremeno uživao u očevom nastupu i bio uz njega za njegov 75. rođendan. Ćerka Đina je izostala, a na mrežama je podelila nekoliko snimaka.
Đina je, naime, pokazala da se uoči tatinog rođendana provodila u jednom klubu. Ona je bila u izazovnom stajlingu - raskopčala je sako ispod kojeg je nosila topić, te je dekolte došao do izražaja.
Ona se bez sumnje odlično provodila, a nije otkrila ko joj je ovoga puta u noćnom izlasku pravio društvo.
Kan sa devojkom
Sin popularnog pevača Harisa Džinovića, Kan Džinović, pojavio se na očevom nastupu u Beogradu, koji je danas imao poseban povod, budući da pevač proslavlja rođendan. Kan je na nastup došao u društvu svoje atraktivne devojke.
Mladi Džinović i lepa brineta sedeli su zajedno u prepunom lokalu, a tokom čitave večeri uživali su u poznatim muzičkim hitovima i dobroj atmosferi.
Devojka se nijednog trenutka nije odvajala od Kana, dok su oboje raspoloženo aplaudirali i uživali u nastupu. Njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je pažnju prisutnih, posebno imajući u vidu da Kan svoj privatni život inače retko izlaže javnosti.
Haris razočaran
Iako sinoć nije želeo da puno govori o odnosu sa naslednicom, u prethodnim intervjuima, Haris nije krio da je razočaran.
- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač ranije za Kurir.