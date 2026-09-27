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Haris Džinović sinoć je proslavio rođendan, a kako je ovo veče proveo radno, na nastupu je bio i sin Kan sa devojkom kako bi istovremeno uživao u očevom nastupu i bio uz njega za njegov 75. rođendan. Ćerka Đina je izostala, a na mrežama je podelila nekoliko snimaka.

Đina je, naime, pokazala da se uoči tatinog rođendana provodila u jednom klubu. Ona je bila u izazovnom stajlingu - raskopčala je sako ispod kojeg je nosila topić, te je dekolte došao do izražaja.

Ona se bez sumnje odlično provodila, a nije otkrila ko joj je ovoga puta u noćnom izlasku pravio društvo.

Đina Džinović Foto: Pritnscreen/Instagram, Preent Screen

 Kan sa devojkom

Sin popularnog pevača Harisa Džinovića, Kan Džinović, pojavio se na očevom nastupu u Beogradu, koji je danas imao poseban povod, budući da pevač proslavlja rođendan. Kan je na nastup došao u društvu svoje atraktivne devojke.

Mladi Džinović i lepa brineta sedeli su zajedno u prepunom lokalu, a tokom čitave večeri uživali su u poznatim muzičkim hitovima i dobroj atmosferi.

Devojka se nijednog trenutka nije odvajala od Kana, dok su oboje raspoloženo aplaudirali i uživali u nastupu. Njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je pažnju prisutnih, posebno imajući u vidu da Kan svoj privatni život inače retko izlaže javnosti.

Sin popularnog pevača Harisa Džinovića, Kan, pojavio se na očevom nastupu u Beogradu u društvu svoje atraktivne devojke Foto: Nemanja Nikolić

Haris razočaran

Iako sinoć nije želeo da puno govori o odnosu sa naslednicom, u prethodnim intervjuima, Haris nije krio da je razočaran.


- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!'. Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pevač ranije za Kurir.

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