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Pevač Haris Džinović priredio je noć za pamćenje u jednom prepunom beogradskom restoranu! Pored toga što je spektakularnim nastupom zvanično zatvorio letnju sezonu, pevač je sa svojom publikom i prijateljima proslavio i svoj rođendan.

Sam sebi otpevao rođendansku pesmu

Iako je navikao da drugi pevaju za njega, Haris je u svom prepoznatljivom, šarmantnom stilu uzeo mikrofon i u jednom trenutku sam sebi otpevao rođendansku pesmu, što je izazvalo pravu lavinu aplauza. Gosti su uglas pevali sa poznatim pevačem.

Najveće iznenađenje večeri usledilo je kada je na binu stupila prelepa devojka noseći specijalno dekorisanu rođendansku tortu napravljenu u čast muzičke zvezde.

Haris Džinović
Foto: Privatna arhiva

Torta je bila potpuno u znaku Harisa Džinovića ukrašena njegovim zaštitnim znakom: prepoznatljivim šeširom, slavnim brkovima i mikrofonom! Čim je ugledao detalje na torti, Haris nije krio oduševljenje i široki osmeh, pa se srdačno zahvalio na ovom prelepom gestu.

Kan sa devojkom 

Kan Džinović pojavio se na očevom nastupu u Beogradu u društvu svoje atraktivne devojke. Mladi Džinović i lepa brineta sedeli su zajedno u prepunom lokalu, a tokom čitave večeri uživali su u poznatim muzičkim hitovima i dobroj atmosferi.

Sin popularnog pevača Harisa Džinovića, Kan, pojavio se na očevom nastupu u Beogradu u društvu svoje atraktivne devojke Foto: Nemanja Nikolić

Devojka se nijednog trenutka nije odvajala od Kana, dok su oboje raspoloženo aplaudirali i uživali u nastupu. Njihovo zajedničko pojavljivanje privuklo je pažnju prisutnih, posebno imajući u vidu da Kan svoj privatni život inače retko izlaže javnosti.

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Haris Džinović prosalavio rođendan Izvor: Kurir

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