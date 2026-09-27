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Jovana Jeremić uveliko priprema venčanje sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, a kako je otkrila, sve će se odigrati u tajnosti. Nakon što je iznela u javnost njihove planove, mnogi su primetili sličnost sa planovima koje je svojevremeno pravila sa biznismenom Draganom Stankovićem

Jovana je tada rekla da mašta o gala venčanju, ali bez previše zvanica.

- Klasične venčanice neće biti. Za svoju drugu svadbu odlučila sam da nosim odelo, i to posebno dizajnirano za mene. Biće šampanj boje, sa zlatnim cirkonima i zlatnim detaljima, brutalno će izgledati. Želim da bude pravo odelo u skladu sa mojim temperamentom - rekla je tada.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Prvo, ono što ljudi ne znaju, ja se nikada nisam venčala u crkvi. Nemam duhovni brak i želja mi je da se venčam "pred Bogom" i da to stvarno bude za ceo život. Želim da to venčanje bude na nivou zaista u svakom smislu, da dolikuje jednoj ženi, zvezdi kao što sam ja. Ne da bude preveliko, bacanje para ne podnosim, ali za jedno 200 do 300 ljudi, to da. Želim da bude sve gala, onako kako sam zamislila. Želim da bude intimna atmosfera, ogromna venčanja ne volim. Ni na rođendan ne zovem puno ljudi. Venčanje će biti u oktobru, volim datum 10.10. taj datum mi je baš top. E, sad, koje godine, to ćemo da vidimo - otkrila je Jeremićka.

Ona je nedavno iznela i njene i Tigrove planove, a kako možemo primetiti i sada želi da venčanje bude intimno i održano u jesen.

- Biće svadba za ograničen broj ljudi. Biće elitistička u svakom smislu. Moji gosti će biti ispoštovani od početka do kraja kako dolikuje kao kraljevi i kraljice, jer to i jesu. To su sve velike ličnosti koje će se pojaviti na mojoj svadbi. Svadba će, da ti ekskluzivno otkrijem, što se tiče proslave i gradskog venčanja biti faktički u ovo doba godine. Što se tiče crkvenog venčanja odnosno manastirskog venčanja, ja se neću udati u crkvi, ja ću se udati i reći večno "DA" Milošu Stojanoviću Tigru u najvećoj svetinji, srpske pravoslavne crkve u manastiru Ostrogu. To će desiti mnogo ranije, neću otkriti kada, to će biti tajna prvenstveno iz bezbednosnih razloga. Kada se to bude desilo dobićete svi fotografije jer će i fotograf krenuti, odlučiću koji će to fotograf biti jer se prvi put udajem pred Bogom - rekla je ona.

1/4 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Donela i važnu poslovnu odluku

Podsetimo, Jovana je nedavno donela i važnu poslovnu odluku - da smanji broj radnih dana kako bi se posvetila porodici.