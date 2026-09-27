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Dejan Dragojević javno je otkrio da njegov brat David uživa u neverovatnom luksuzu u svom penthausu u kom živi sa suprugom Tamarom i sinom.

On je objavio da Davidova terasa ima čak 70 kvadratnih metara, a poseban šok izazvala je cifra uložena u njeno opremanje.

Prema Dejanovim rečima, samo za ogradu ove prostrane terase izdvojeno je neverovatnih 200.000 evra. Inače, luksuzni prostor u kojem živi ova tročlana porodica vredi oko 500.000 evra.

Na objavljenom snimku braća su pozirala na krovu uživajući u zalasku sunca. Masivna crna ograda i nesmetan pogled na okruženje daju ovom prostoru moderan izgled po uzoru na stanove u svetskim metropolama. Mnogi pratioci ostali su u neverici zbog ovako visokih troškova, dok su drugi hvalili estetiku i prostranost. Ova astronomska ulaganja od ukupno 700.000 evra ubrzo su postala glavna tema na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije javnosti.

1/6 Vidi galeriju Dejan Dragojević Foto: Pritnscreen/Youtube

U blizini porodične kuće u Veterniku pazario penthaus

Podsetimo, nekadašnji rijaliti učesnik David Dragojević, uvek je važio za velikog zavodnika, a nakon "Zadruge 2" odlučio je da stavi tačku na rijaliti karijeru i počeo je da se bavi drugim privatnim poslovima, a trenutno je savetnik za ishranu.

David je nedavno u blizini svoje porodične kuće u Veterniku pazario penthaus, a za novi stan njegov brat Dejan otkrio je da je iskeširano 500.000 evra. Stan je veličine sto pedeset kvadrata, od čega je 70 namenjeno za terasu. David je nedavno po prvi put pokazao svoj dom ekskluzivno za naše kamere, a na vratima nas je sačekala Tamara, koja je od njega mlađa deset godina.

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