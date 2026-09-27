VELIKO SLAVLJE U ČETEREŽU Rada Manojlović objavila srećne vesti, priredila iznenađenje omiljenom muškarcu (FOTO)
U porodici Rade Manojlović danas se slavi veliki jubilej. Pevačicin otac napunio je 75 godina, a ona i njena sestra Maja potrudile su se da mu ovaj dan ostane u posebnom sećanju.
Sestre su za slavljenika pripremile iznenađenje i obradovale ga rođendanskom tortom, a deo porodične atmosfere Rada je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.
- Najlepši, najbolji i najvoljeniji tata na svetu. Radi za svoje snove - pisalo je.
Inače, jednom prilikom Rada Manojlović otvoreno je progovorila o svom ocu Radetu Manojloviću, koji i pored odlične finansijske situacije svojih ćerki odbija da uzme novac od njih i nastavlja da radi na pijaci.
- Baksuz. U 75 godina, on se razboli, posle dva dana je malo bolje, trećeg već seda na traktor i radi, a to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže… On mora da nešto radi, da negde ide. On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha sa njim, ne zarade nešto. Prodaju svašta, toalet papir, baterije za satove, šnale, lubenice… To je svaštara. Njima to nije potrebno, imaju našu pomoć, svi radimo i imamo. Šta rade ljudi u selu. To je pusto. Moj tata ide na pijacu da bi se družio sa ljudima. On je navikao da radi. Nisam ni ja neko ko će da sedi i troši, i kada sam najviše imala, najviše sam radila. Oduvek mnogo radim - rekla je pevačica.