- Baksuz. U 75 godina, on se razboli, posle dva dana je malo bolje, trećeg već seda na traktor i radi, a to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže… On mora da nešto radi, da negde ide. On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha sa njim, ne zarade nešto. Prodaju svašta, toalet papir, baterije za satove, šnale, lubenice… To je svaštara. Njima to nije potrebno, imaju našu pomoć, svi radimo i imamo. Šta rade ljudi u selu. To je pusto. Moj tata ide na pijacu da bi se družio sa ljudima. On je navikao da radi. Nisam ni ja neko ko će da sedi i troši, i kada sam najviše imala, najviše sam radila. Oduvek mnogo radim - rekla je pevačica.