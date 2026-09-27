Slušaj vest

U porodici Rade Manojlović danas se slavi veliki jubilej. Pevačicin otac napunio je 75 godina, a ona i njena sestra Maja potrudile su se da mu ovaj dan ostane u posebnom sećanju.

Sestre su za slavljenika pripremile iznenađenje i obradovale ga rođendanskom tortom, a deo porodične atmosfere Rada je podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

- Najlepši, najbolji i najvoljeniji tata na svetu. Radi za svoje snove - pisalo je.

Inače, jednom prilikom Rada Manojlović otvoreno je progovorila o svom ocu Radetu Manojloviću, koji i pored odlične finansijske situacije svojih ćerki odbija da uzme novac od njih i nastavlja da radi na pijaci.

Otac Rade Manojlović Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Printscreen, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Baksuz. U 75 godina, on se razboli, posle dva dana je malo bolje, trećeg već seda na traktor i radi, a to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže… On mora da nešto radi, da negde ide. On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha sa njim, ne zarade nešto. Prodaju svašta, toalet papir, baterije za satove, šnale, lubenice… To je svaštara. Njima to nije potrebno, imaju našu pomoć, svi radimo i imamo. Šta rade ljudi u selu. To je pusto. Moj tata ide na pijacu da bi se družio sa ljudima. On je navikao da radi. Nisam ni ja neko ko će da sedi i troši, i kada sam najviše imala, najviše sam radila. Oduvek mnogo radim - rekla je pevačica.

Ne propustiteStarsRADA MANOJLOVIĆ U STRAHU NAPUSTILA BEOGRAD Razdvojila se od Harisa, njemu zabranila JEDNO, a evo šta joj zadaje muke u ČETEREŽU
zorana01-dragana-udovicic.jpg
StarsOPET JE U DEPRESIJI: Otac Rade Manojlović zabrinut za stanje svoje ćerke!
screenshot-1.jpg
Stars"RADI NA PIJACI I NA MINUS 10, PRODAJE TOALET PAPIR, ŠNALE..." Otac Rade Manojlović ne odustaje od svog posla, od nje pare ne želi da uzme
rade.jpg
StarsRADA MANOJLOVIĆ RAZMIŠLJA DA STAVI KATANAC NA KUĆU U ČETEREŽU: Otac Rade je baš nervira, evo šta je smislila sa njim
1379656 copy.jpg