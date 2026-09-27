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Atmosfera u Eliti 10 dostigla je vrhunac kada je učesnik Milan Popov prvi nastupio u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde". Njegovo izvođenje podiglo je sve cimere na noge, koji su tokom celog nastupa bili veseli i pružili mu maksimalnu podršku.

Posebnu pažnju privukla je reakcija njegove bivše devojke Radojke Rade Jovanović, koja je pomno pratila svaki trenutak njegovog nastupa.

Iako više nisu u emotivnoj vezi, ona je ovim gestom pokazala da ga i dalje podržava i želi mu uspeh u takmičenju.

Pored Rade, oglasila se i bivša supruga Milana Popova, koja mu je takođe poželela svu sreću u "Pinkovim zvezdama".

Milana bodrila Bebi Dol, Bosanac mu nije dao glas

Podsetimo, Milana je iz bekstejdža bodrila cimerka iz Bele kuće Bebi Dol. On je dobio četiri "Da", a samo je Bosanac ostao uzdržan i nije mu dao glas.

- Milane ja ću te pitati, da li majka zna da si se prijavio - pitala ga je Zorica Brunclik.

- Zna - rekao je Milan.

- Slažem se i sa Viki i sa Despićem, da ima štofa, sigurno ima, u prvoj emisiji niko nije dobio više od dva glasa, a ti si dobio četiri moglo je i peti, tako da srećno - rekla je Zorica.

- Zašto nisam glasao, ta ruka, to je nedopustivo, to može kao šmekeraj, ali držati sve vreme ruku u džepu... A druga stvar, bolje da te podržavam zbog Stoje nego da budeš kod mene. Ne pevaš loše, dobar si - rekao je Bosanac.