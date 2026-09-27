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Fanovi pop dive Jelene Karleuše su odlučili da uzmu stvar u svoje ruke i naprave peticiju kako bi nas predstavljala na predstojećoj Evroviziji 2027. u Bugarskoj.

Jelena se već godinama spominje kao muzička zvezda koja bi našu zemlju Srbiju uspešno predstavljala na muzičkom takmičenju kao što je Evrovizija, ali do toga još nije došlo.

Međutim, sada se njena armija fanova udružila kako bi stvar uzeli u ruke i pokazali da su ujedinjeni u nameri da upravo pop diva bude naš sledeći predstavnik na ovom prestižnom takmičenju.

Oboren rekord

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Mnogi smatraju da bi upravo Jelena bila ta koja bi našu zemlju pokazala u najboljem svetlu i obezbedila visok plasman na Evroviziji, a mnogi smatraju da bi imala veliku šansu i da pobedi.

Upravo iz tog razloga, na internetu je osvanula peticija, koju je za 24 časa potpisalo više od 30.000 ljudi, a brojka raste iz sata u sat.

- Zahtevamo da RTS zvanično razmotri i podrži izbor Jelene Karleuše za predstavnicu Srbije na Pesmi Evrovizije 2027. u Bugarskoj.

Jelena Karleuša je jedno od najprepoznatljivijih imena na našoj muzičkoj sceni, sa iskustvom, scenskim nastupom i javnim profilom koji bi mogao da donese vidljivost Srbiji na takmičenju koje se prati širom Evrope. U trenutku kada je Evrovizija i umetničko i medijsko takmičenje, RTS treba da bira izvođača koji može da iznese veliki međunarodni nastup i ostavi utisak i pre glasanja i posle njega.

Foto: Printskrin Instagram

Ovo je i ogromna želja velikog broja građana Srbije, i RTS nema pravo da ignoriše volju naroda kada je reč o izboru predstavnika koji bi trebalo da nosi boje naše zemlje na jednoj ovako velikoj sceni.

Ako RTS izabere izvođača koji nema jednaku scensku snagu i prepoznatljivost, Srbija propušta priliku da na velikoj sceni predstavi nastup o kome se govori. Suprotno tome, izbor Jelene Karleuše mogao bi da donese nastup sa jasnom porukom, snažnim vizuelnim identitetom i većim interesovanjem publike u zemlji i inostranstvu.

Zato tražimo da RTS, kao nadležni javni servis, donese odluku o izboru Jelene Karleuše za srpsku predstavnicu na Evroviziji 2027 u Bugarskoj, najkasnije u okviru postupka pripreme i selekcije za to takmičenje. To je konkretan i jasan izbor koji bi pokazao da Srbija na Evroviziju šalje izvođača sa iskustvom, energijom i potencijalom da bude primetan na međunarodnoj sceni - navodi se u tekstu peticije.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

Ovim povodom na Iksu se oglasila i sama Jelena, koja je kratko poručila: "Dirnuta sam! Hvala!"

Najteži zadatak

Podsetimo, Karleuša je svojevremeno otkrila da li bi ona predstavljala Srbiju na Evroviziji, kao i kako bi to izgledalo:

- Meni je uvek otežano, jer moram uvek da izgledam lepo, da imam ove trbušnjake, da budem brutalna riba, sve u nadi da kad odem i predstavim Srbiju da se ne bi obrukali - rekla je JK.

Ona je otkrila da bi na takmičenje povela svoje ćerke Atinu i Niku.

- Povela bih svoje ćerke i znam da bi u toj sali bilo mnogo mojih fanova. Sve to bi se pretvorilo u "Karliviziju", a ne Evroviziju. Šalu na stranu, svako ko ode tamo, treba da posluša moj savet. To što se nama sviđa, taj turski melos, to da mrdamo d*petom , to ne voli publika tamo. To tamo ne prolazi. Oni vole i cene koncept, to je važno - zaključila je tada Jelena za Kurir.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša, nastup u Beogradu Foto: Privatna Arhiva

Kurir.rs

JK: