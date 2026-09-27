SUZANA JOVANOVIĆ PROGOVORILA O NOVOJ LJUBAVI Posle teškog perioda iskreno o idealnom muškarcu: Mora da bude duplo bolji od Saleta!
Pevačica Suzana Jovanović otvoreno je govorila o muško-ženskim odnosima i kriterijumima za idealnog partnera. Istakla je da joj je ključno da muškarac zna lepo da se ponaša, da je kulturan, brižan i pravi džentlmen.
Pored toga, osvrnula se i na svog supruga Sašu Popovića, naglasivši da bi potencijalni udvarač morao da bude makar duplo bolji od Saleta, koji joj je pružio sve na svetu.
Pevačica se tokom gostovanja dotakla i teme očuvanja identiteta i devojačkog prezimena u braku. Objasnila je da je u javnosti ostala prepoznatljiva kao Jovanović, dok je prezime Popović dodala samo u zvaničnim dokumentima. Naglasila je da Saši to nikada nije smetalo, te da joj je uvek davao potpunu slobodu u izboru kada je reč o karijeri i pevanju.
- Svaka devojka danas očekuje da bude tretirana kao princeza i čeka tog nekog svog princa. Čini mi se da su se danas kriterijumi za prinčeve dosta promenili, šta mislite koji su to danas kriterijumi danas i šta sve treba da ima taj jedan princ koji će vas tretirati kao princezu? Kakav treba sad ovde da dojaše da bi vi rekle on je taj? - glasilo je pitanje.
- Kakav god da je, naći ćemo mu manu - rekla je Kaća kroz smeh.
- Nema takvog, mora da ima manu, ma da je najbolji na svetu, mora da ima manu - rekla je Nadica.
- Pa za mene da zna lepo da se ponaša, da je kulturan, da je brižan, da je džentlmen. I taj koji će se pojaviti da pokuša da osvoji moje srce, mora da bude makar duplo bolji od Saleta, koji mi je pružio sve na svetu - rekla je Suzana u Magazinu in.
- E al' kad je takav onda on ne zna da lupi šakom o sto. Onda je sumnjiv, onda je ovakav, onda je ovakav. Ni to ne valja - rekao je Gastoz.
- Šta mislite koliko je muškarcima teško danas da prihvate ženu koja je finansijski, profesionalno i društveno samostalna? - glasilo je pitanje.
- Najteže, pogotovo ako manje zarađuje od nje. Nijedan muškarac to ne može da prihvati, koliko god on pokušao da zakamuflira to, taj muški kompleks će se vući kroz taj odnos i vezu. Te frustracije koje on ima jer je žena dominantnija će kad tad isplivati na površinu.
- Koliko je važno da muškarac, pored već uspešne žene, ne oseća potrebu da bude uspešniji od nje? - glasilo je pitanje.
Razgovarajući o tome kako veza funkcioniše kada prođe početna fascinacija i naiđu svakodnevne obaveze, Suzana je dodala da pravi muškarac neće praviti problem oko kućnih poslova. Prema njenim rečima, partneru koji iskreno voli svoju ženu neće smetati ni prljav veš, ni neoprani sudovi, niti računi.