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Pevačica Suzana Jovanović otvoreno je govorila o muško-ženskim odnosima i kriterijumima za idealnog partnera. Istakla je da joj je ključno da muškarac zna lepo da se ponaša, da je kulturan, brižan i pravi džentlmen.

Pored toga, osvrnula se i na svog supruga Sašu Popovića, naglasivši da bi potencijalni udvarač morao da bude makar duplo bolji od Saleta, koji joj je pružio sve na svetu.

Pevačica se tokom gostovanja dotakla i teme očuvanja identiteta i devojačkog prezimena u braku. Objasnila je da je u javnosti ostala prepoznatljiva kao Jovanović, dok je prezime Popović dodala samo u zvaničnim dokumentima. Naglasila je da Saši to nikada nije smetalo, te da joj je uvek davao potpunu slobodu u izboru kada je reč o karijeri i pevanju.

- Svaka devojka danas očekuje da bude tretirana kao princeza i čeka tog nekog svog princa. Čini mi se da su se danas kriterijumi za prinčeve dosta promenili, šta mislite koji su to danas kriterijumi danas i šta sve treba da ima taj jedan princ koji će vas tretirati kao princezu? Kakav treba sad ovde da dojaše da bi vi rekle on je taj? - glasilo je pitanje.

1/5 Vidi galeriju Suzana Jovanović Foto: Petar Aleksić, Damir Derivšagić

- Kakav god da je, naći ćemo mu manu - rekla je Kaća kroz smeh.

- Nema takvog, mora da ima manu, ma da je najbolji na svetu, mora da ima manu - rekla je Nadica.

- Pa za mene da zna lepo da se ponaša, da je kulturan, da je brižan, da je džentlmen. I taj koji će se pojaviti da pokuša da osvoji moje srce, mora da bude makar duplo bolji od Saleta, koji mi je pružio sve na svetu - rekla je Suzana u Magazinu in.

- E al' kad je takav onda on ne zna da lupi šakom o sto. Onda je sumnjiv, onda je ovakav, onda je ovakav. Ni to ne valja - rekao je Gastoz.

- Šta mislite koliko je muškarcima teško danas da prihvate ženu koja je finansijski, profesionalno i društveno samostalna? - glasilo je pitanje.

- Najteže, pogotovo ako manje zarađuje od nje. Nijedan muškarac to ne može da prihvati, koliko god on pokušao da zakamuflira to, taj muški kompleks će se vući kroz taj odnos i vezu. Te frustracije koje on ima jer je žena dominantnija će kad tad isplivati na površinu.

- Koliko je važno da muškarac, pored već uspešne žene, ne oseća potrebu da bude uspešniji od nje? - glasilo je pitanje.