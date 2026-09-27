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Pevač Emir Brunčević otkrio je da je trebalo da stigne istim letom sa koleginicom Elmom Sinanović, ali je ona zadržana na carini.

- Iznervirao sam se zbog koleginice Elme Sinanović. Zajedno smo imali let i zove me žena i kaže da su je zadržali na carini. Bila je velika gužva, ona je zakasnila na let - rekao je pevač.

- Više se ne odvajamo, ona je kao mala beba. Ja sebi ne dozvoljavam da mi se to desi - rekao je.

Emir Brunčević je otkrio da sprema nove pesme. Snimio je šest pesama i šest spotova, pa je tom priliko progovorio i koliko je novca potrošio.

1/6 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Amidži šou

- Kad je tako nešto u pitanju, ne gledam cifru. Znam koliko košta, ali sve se isplati - rekao je i otkrio da će na promociju pozvati Šaka Polumentu i pomiriti se sa njim.

Emir je inače, nedavno odložio nastup zbog smrti prijatelja.

- To je naš drugar koji je poginuo u Tuzli i morao sam jer je bio dobar drug, ostavio je dvoje male dece. Neprijatno je da pevaš taj dan a neko ti je poginuo - rekao je.