ELMA SINANOVIĆ ZADRŽANA NA CARINI! Kolega besan stigao iz inostranstva, otkrio šta se sve desilo na aerodromu
Pevač Emir Brunčević otkrio je da je trebalo da stigne istim letom sa koleginicom Elmom Sinanović, ali je ona zadržana na carini.
- Iznervirao sam se zbog koleginice Elme Sinanović. Zajedno smo imali let i zove me žena i kaže da su je zadržali na carini. Bila je velika gužva, ona je zakasnila na let - rekao je pevač.
- Više se ne odvajamo, ona je kao mala beba. Ja sebi ne dozvoljavam da mi se to desi - rekao je.
Emir Brunčević je otkrio da sprema nove pesme. Snimio je šest pesama i šest spotova, pa je tom priliko progovorio i koliko je novca potrošio.
- Kad je tako nešto u pitanju, ne gledam cifru. Znam koliko košta, ali sve se isplati - rekao je i otkrio da će na promociju pozvati Šaka Polumentu i pomiriti se sa njim.
Emir je inače, nedavno odložio nastup zbog smrti prijatelja.
- To je naš drugar koji je poginuo u Tuzli i morao sam jer je bio dobar drug, ostavio je dvoje male dece. Neprijatno je da pevaš taj dan a neko ti je poginuo - rekao je.
kurir.rs/blic